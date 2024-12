Un regalo di Natale al giorno: -22

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se siete molto impazienti e i regali usciti finora non vi soddisfano, potete dare un occhio a questa lista o ai tantissimi regali che abbiamo proposto in passato. Se invece non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

A novembre la casa editrice di fumetti Coconino ha pubblicato per la prima volta in Italia The complete Eightball, un volume che raccoglie i primi 18 numeri della serie più rappresentativa dell’opera di Daniel Clowes, uno dei più ammirati fumettisti contemporanei. Per l’occasione quest’anno Clowes è stato anche in Italia, dove ha fatto un piccolo tour di presentazione e tra le altre cose è andato ospite al Lucca Comics & Games. Clowes è famoso per il modo in cui sa raccontare e immaginare l’umanità più o meno spaventosa della provincia americana, con punte di tenerezza e altre di orrore. In generale, se tra i vostri cari c’è qualcuno a cui piace leggere fumetti e graphic novel, andate abbastanza sul sicuro perché chi comincia un libro di Clowes spesso ne rimane incantato.

The complete Eightball è un librone da oltre cinquecento pagine con dentro un po’ di tutto: disegni a colori e in bianco e nero, con stili anche molto diversi, e storie da poche strisce alternate ad altre più lunghe, divise a puntate. Quelle più lunghe sono Come un guanto di velluto forgiato nel ferro e Ghost World, che poi è diventato anche uno dei suoi libri più famosi, e da cui nel 2001 è stato tratto un film con Scarlett Johansson per cui Clowes fu candidato all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. The complete Eightball costa 46 euro e si può comprare in libreria, su Amazon, su IBS o Bookdealer. Ordinandolo dal sito dell’editore però si ricevono anche una stampa e una tote bag con la copertina originale, allo stesso prezzo.

Il primo numero di Eightball uscì nel 1989 e il 18esimo nel 1997, quando ancora Clowes era un autore di nicchia e pubblicava appunto storie a puntate: la lettura quindi è molto caotica, cosa che può essere affascinante per i divoratori di fumetti più curiosi e incontentabili, ma non è necessariamente adatta a gusti più classici (alcune strisce peraltro hanno le scritte molto piccole).

Se preferite qualcosa di più recente e lineare da leggere, l’ultimo libro di Clowes è Monica, che quando uscì nel 2023 Coconino definì il suo «apice creativo» e il New York Times incluse nella sua lista dei 100 migliori libri del’anno. Costa 24 euro (sempre su Amazon o IBS o Bookdealer) ed è la storia di una donna molto ricca, che dopo essere stata abbandonata dalla madre da piccola si mette alla ricerca delle proprie origini. Sette anni prima di Monica era uscito Patience, altrettanto apprezzato: «un libro d’amore e di viaggi nel tempo, tra noir e fantascienza retrò». E potremmo andare avanti a ritroso attraverso tutta la sua bibliografia, ma meglio se ci fermiamo qui.

Ne vuoi ancora?

– Qui c’è un graphic novel che avevamo consigliato nel 2022.

– Qui un altro che un redattore aveva letto e amato nel 2023.

– O la versione a fumetti di un classico della letteratura.

– O un altro di cui si è parlato ampiamente nel nostro podcast sui libri Comodino.

– Qui un autore di fumetti con cui è molto difficile sbagliare, e qui il suo ultimo libro.

– Qui il regalo di ieri e qui quello del primo dicembre.

– Qui trovi la lista di idee che avevamo messo insieme a novembre (per alcune bisogna controllare di essere ancora in tempo);

– e qui c’è la pagina dove iscriversi a Consumismi di Natale, la newsletter che vi aiuta con le idee per i regali.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.