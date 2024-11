I regali di Natale, a novembre

Come ogni anno, a novembre, la rubrica Consumismi del Post, dedicata alle cose che compriamo online, comincia a la sua pubblicazione di articoli dedicata alle idee per i regali di Natale. La lista dei regali di novembre è pensata per chi aspetta il Natale da agosto ed è impaziente, per chi ha l’ansia di non fare in tempo a fare tutto, per chi vuole togliersi il pensiero o per chi vuole regalare qualcosa di personalizzato, i cui tempi di produzione sono più lunghi del solito.

Di seguito trovate quindi un elenco di idee per esigenze varie, in attesa della rubrica “Un regalo al giorno”, che inizierà come da tradizione il primo di dicembre, e della newsletter “Consumismi di Natale”, che dal 4 dicembre arriverà tutti i mercoledì fino a Natale. Alla newsletter ci si iscrive qui, mentre i regali al giorno li troverete sul Post.

Un sapone celestiale

Il sapone per le mani di Aesop è una di quelle cose che normalmente non ci si comprerebbe da soli perché è costoso, ma che fa piacere ricevere perché dà subito l’impressione di concedersi un trattamento prezioso, anche se ci si sta solo insaponando. La redattrice del Post che è arrivata al punto di comprarselo anche da sola, l’ha definito «una coccola» dal profumo «celestiale». Costa 39 euro e al suo interno – oltre a estratti vegetali di Vetiver, Bergamotto e Petit-grain (che si ottiene a partire dall’arancio amaro) – ha anche dei frammenti di pietra pomice che hanno una funzione esfoliante.

Un mazzo di tarocchi

Secondo la tradizione, il mazzo di tarocchi non andrebbe mai comprato, ma solo regalato. In barba al desk scienza della redazione del Post, ve lo consigliamo perché senza arrivare all’affermazione del pensiero magico, può essere un regalo apprezzato per chi si interessa alla lettura dei tarocchi come passatempo o strumento per creare conversazioni e momenti di condivisione un po’ diversi dal solito. Inoltre, i tarocchi possono essere oggetti particolari e rari: il Meneghello per esempio è un negozio di Milano che vende mazzi artigianali, storici e preziosi. Se ne trovano di ogni epoca, genere e fascia di prezzo, da quelli a tema gatti da 40 euro a quelli commissionati dalla famiglia milanese Visconti a 100 euro.

Un altro mazzo di carte, diverso

We’re Not Really Strangers è un gioco di carte per conoscersi meglio che da alcuni anni circola parecchio nei paesi anglofoni (esiste solo in inglese): una redattrice si è incuriosita vedendo delle persone giocarci e l’ha proposto per questa lista forse nella speranza che qualcuno dei suoi cari la legga e glielo regali. È pensato per gruppi da due a sei persone: nella scatola ci sono tre mazzi di carte e su ogni carta c’è scritta una domanda. I tre mazzi hanno livelli di profondità diversa: si comincia con domande più leggere e superficiali e man mano che si va avanti si arriva alle domande più intime e personali. Il gioco base è in vendita sul sito di Urban Outfitters e costa 35 euro, ma sul sito americano del gioco (di cui vi consigliamo di guardare i tempi di spedizione) sono disponibili mazzi diversi a seconda della persona con cui si sta giocando: partner («se il nostro primo bacio fosse una canzone, che canzone sarebbe?»), parenti, amici, persone con cui si è ai primi appuntamenti («qual è stata la tua vittoria personale più recente e come hai celebrato il momento?»).

Un tappeto rotondo

Col meme di Homer Simpson che ci scompare nella siepe. È della marca Rugly ed è fatto artigianalmente da una piccolissima azienda pugliese. Costa 190 euro e si compra sul sito del marchio, dove si trovano tanti altri tappeti ispirati ai cartoni animati e alla cultura pop che molte persone nostalgiche nate negli anni 80 e 90 probabilmente apprezzeranno.

Il giornale di un giorno speciale

Può essere quello della data di nascita o quello di un evento particolare al quale la persona a cui volete fare un regalo è particolarmente legata. Una redattrice del Post ha regalato al suo compagno, che ha una specie di mania per il caso Watergate, la copia del Washington Post del 9 agosto 1974, il giorno in cui l’allora presidente degli Stati Uniti Richard Nixon si dimise. Si possono trovare su diversi siti: lei lo ha preso dal sito specializzato statunitense (e ci ha messo parecchio ad arrivare, quindi nel caso meglio muoversi subito) Timothy Hughes Rare & Early Newspapers. Il giornale è arrivato in ottime condizioni, ben impacchettato e ha speso circa 190 euro spedizione inclusa. L’alternativa più “facile” e spesso più economica è eBay, dove però bisogna prestare molta attenzione alle condizioni dei giornali (magari fatevi mandare qualche foto in più dal venditore).

Un cucchiaino personalizzato

Ma anche piatti, tazzine e portachiavi a forma di tortellino: sul sito Ta-daan, che è un collettore di piccoli produttori e artigiani, si trovano tante opzioni di oggetti da personalizzare e regalare. Il cucchiaino e le altre posate sono della marca Oh Yeah Spoon e hanno un prezzo che varia a seconda della tipologia (i cucchiai costano 25 euro l’uno, i cucchiaini da caffè circa 11 euro, mentre il set forchetta, coltello e cucchiaio per due persone costa circa 120 euro), sono vintage e per personalizzarle a mano servono circa due settimane.

Un controller personalizzato per Xbox

Xbox Design Lab è un servizio di Microsoft che permette l’acquisto di un controller per la Xbox quasi interamente personalizzato: partendo da uno dei due modelli del controller (ne esiste una versione standard e una chiamata “Elite”, pensata per gli impallinati) si possono scegliere i colori o le trame dell’involucro esterno, così come quelli delle levette analogiche, dei tasti e dei grilletti dorsali. Le combinazioni sono tantissime ma se ci si trova davanti a un sovraccarico decisionale si può prendere spunto dalle creazioni degli altri utenti o partire da temi legati a giochi specifici, come Fallout o Call of Duty. Il prezzo di partenza del controller standard è di 70 euro, mentre quello Elite è 140.

Un blush in crema che sta bene a tutt*

È della marca Fenty beauty, modello cheeks out, colore Raisin Standardz. È un blush (cioè un fard per le guance) in crema color prugna/vinaccia, all’apparenza molto scuro, ma che in realtà se sfumato bene dà subito un effetto “sano”. È stato molto recensito sui social da influencer di trucchi perché è adatto a tutti i tipi di pelle. Lo ha provato una redattrice del Post molto pallida che dice che anche su di lei non lascia macchie e ha un effetto naturale. Può essere messo anche sulle labbra per dare un po’ di colore ed è comodo perché dentro alla confezione c’è uno specchietto, che torna sempre utile. Si trova da Sephora a 28 euro.

Un’agenda per appassionati di libri

Un regalo sempre apprezzato dai lettori del Post è l’Agenda tascabile per maniaci di libri della casa editrice indipendente Clichy. Come quelle degli anni passati, anche la nuova agenda per il 2025 (che ha la copertina viola) raccoglie curiosità e citazioni letterarie, incipit dei romanzi più belli e date di nascita di scrittrici e scrittori ed è un bell’oggetto da regalare ad amici e a parenti a cui piacciono le agende, i libri e le piccole case editrici. Costa circa 12 euro su Amazon e Feltrinelli.

Un’oliera particolare

A forma di acquasantiera di Madonna di Lourdes, che molti ricorderanno di aver visto a casa di nonni, zii o persone anziane e dalla quale da bambini avranno anche provato a bere. È di Bitossi Home, costa 77 euro ed è un regalo adatto per chi apprezza gli oggetti sconvenienti (o al contrario per chi li detesta, per creare un po’ di scompiglio prima del pranzo di Natale).

Un bel libro per bambini

Si chiama Professione coccodrillo ed è un libro per bambini, scritto da Giovanna Zoboli e illustrato da Mariachiara Di Giorgio, che racconta la giornata lavorativa di un coccodrillo, da quando si sveglia a quando arriva al lavoro, seguendolo mentre fa colazione, mentre sceglie che cravatta indossare o quando prende una metropolitana affollata. È un libro senza parole, che si “legge” solo seguendo le illustrazioni. In Italia è uscito nel 2017 edito da Topipittori, ma una redattrice l’ha scoperto di recente dopo averlo visto esposto in diverse librerie anche all’estero: la copertina dell’edizione inglese, dice lei, è la più bella. Costa 17 euro su Amazon e IBS.

Altre idee

Se siete intenzionati a fare proprio tutti i regali a novembre e pensate di aver bisogno di molte più idee di così, qui c’è la lista di regali da fare a novembre uscita sul Post l’anno scorso. Tra le altre cose, ci trovate dentro anche i gadget della casa di produzione indipendente A24, che quest’anno ha tra le novità una punta per l’albero di Natale a forma della protagonista di Midsommar nel suo momento più alto, i loro soliti cappellini col logo e altre cose per impallinati. Per riceverlo in tempo per Natale, vi conviene fare l’ordine con un po’ di settimane d’anticipo.

