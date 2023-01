Otto cose che abbiamo comprato tra novembre e dicembre

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Del glitter commestibile

Una redattrice ha comprato una serie di piccole confezioni di “glitter commestibile” da mettere nei cocktail per renderli sbrilluccicanti, e dice che è stato un «grande successo del mio capodanno». Lei l’ha usato per le bevande ma volendo si può mettere anche su dolci o altri cibi: non sa di niente quindi «si usa solo per bellezza», ed è vegano e senza glutine. Su Amazon dieci barattolini da 3 grammi di colori diversi costano 26 euro.

Un microfono

Uno dei giornalisti del Post a cui capita più spesso di fare video e registrare interviste ha comprato un microfono professionale dotato di una clip che permette di attaccarlo a magliette, camicie e giacche. Il microfono poi si può collegare a smartphone, computer e videocamere e volendo direttamente anche alle cuffie per sentire la registrazione audio in diretta. Il cavo è lungo 6 metri. Costa 25 euro, su Amazon.

Uno zaino da città

Una redattrice ha ricevuto in regalo uno zaino impermeabile da circa 20 litri, così leggero che «la prima volta pensavo di essermi dimenticata il computer». Ha aggiunto che «ha spallacci e schiena un po’ ergonomici, quindi è ottimo per andare in bici», e volendo si possono usare i passanti che ha sul davanti per metterci il lucchetto, anche se per molti sarà comunque più comodo tenerlo sul manubrio. Si può comprare qui a 112 euro o su Amazon a partire da 127.

Un paio di guanti “touch”

Un’altra persona del Post ha comprato un paio di guanti adatti per chi va in motorino o in bici. I polpastrelli sono “touch”, quindi permettono di usare smartphone e altri dispositivi mentre li si indossa, e funzionano molto bene anche con Apple Watch, il cui schermo ha tasti molto piccoli. Non sono caldissimi, diciamo che proteggono bene da temperature fredde non eccessive come quelle che ci sono a Milano. Costano tra i 15 e i 16 euro a seconda della taglia.

Un sapone per le mani

«Mi sono comprata un sapone per le mani con un prezzo ingiustificato, ma volevo perché mi fa sentire coccolata» ha esordito una collaboratrice del Post, mettendo le mani avanti. «Mi piace molto perché ha un profumo celestiale e contiene dei microgranelli di pietra pomice che fanno un po’ di scrub». È del marchio Aesop e la bottiglia da mezzo litro costa 35 euro.

Un pouf-materasso

In un momento di emergenza un redattore ha comprato un pouf-materasso pieghevole di Ikea. Avendo ospiti a casa, si era attrezzato per dormire su un materassino gonfiabile che però ha scoperto essere bucato, e il materassino di Ikea è risultata la soluzione più comoda e veloce al problema. Dice che nonostante le scarse aspettative ci ha dormito bene, perché «è bello duro». Non è molto largo (62 centimetri) quindi va bene per persone con una corporatura snella. «Sicuramente va bene per chi è abituato a dormire sui futon, quindi a livello pavimento diciamo, ma magari non piace a tutti: come soluzione di emergenza per poche notti comunque è andato benissimo». Si piega in quattro, quindi quando non si usa può essere tenuto in un armadio. Costa 90 euro sul sito di Ikea.

Un timbro per ex libris

Una redattrice ha comprato come regalo un timbro per ex libris personalizzato (quelli che si usano sulle prime pagine dei libri per indicarne il proprietario) dopo aver letto una lista di consigli di Natale di Consumismi. Sul sito si può scegliere tra timbri fatti solo di legno o di ottone e legno, che costano leggermente di più ma secondo la redattrice sono molto più belli. «Poi si può scegliere tra vari disegni o farlo fare semplicemente con nome e iniziali, come quello che ho scelto io». Il tutto arriva in una scatolina molto adatta a un regalo e con l’inchiostro per fare il timbro. Il pallino rosso che vedete dalla foto serve a mettere il timbro nel verso giusto. È stato «molto molto apprezzato». Costa 24 euro più la spedizione.



Un sapone neutro

Su consiglio di un dermatologo, una redattrice con una pelle molto sensibile ha comprato questo sapone neutro e senza profumo. La redattrice dice che per lavare i capi che stanno a contatto con la pelle usa da un po’ solo saponi neutri, per evitare allergie e pruriti, e che è molto buono per questo scopo. Nel caso qualcuno avesse la sua stessa esigenza, su Amazon costa 9 euro.

Se ne vuoi ancora, qui trovi tutte le liste degli oggetti che abbiamo comprato nei mesi passati.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.