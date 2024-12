Un regalo di Natale al giorno: -23

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia siti e negozi per trovare idee originali utili a chi vuole (o è costretto a) fare i regali di Natale. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Oltre al regalo di oggi e a quello di ieri, potete dare un occhio ai regali che abbiamo proposto in passato. Se invece non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Il regalo al giorno di oggi ha un costo impegnativo ed è adatto principalmente a studenti o lavoratori che nelle loro giornate hanno bisogno di prendere appunti, leggere documenti o PDF molto lunghi e magari scarabocchiarci sopra. Risolve il problema dei blocchi di carta, che sono scomodi da portare in giro, tenere ordinati e consultare all’occorrenza, ma anche quello dei tablet che diventano facilmente fƒonte di distrazione e si scaricano in fretta.

Gli E Ink si stanno diffondendo molto negli ultimi anni: hanno l’aspetto di un tablet ma il design e l’esperienza d’uso di un foglio di carta. L’idea è avere a disposizione una specie di raccoglitore digitale che si connette a internet con all’interno libri, file, fumetti, appunti e documenti, ma leggerissimo da trasportare e maneggiare, per esempio da sdraiati sul divano o mentre si è in treno. Un punto di forza, che però è anche un limite, è la tecnologia del display: anziché avere un pannello a cristalli liquidi (come i tablet) hanno uno schermo come quello degli e-reader, solitamente in bianco e nero, che sfrutta la luce ambientale. Lo schermo quindi non è sempre illuminato e in questi casi se si vuole leggere al buio bisogna avere un’altra fonte luminosa. Il lato positivo però, oltre alla leggerezza, è che la lettura è meno faticosa.

Gli E Ink vengono solitamente venduti con una penna speciale che permette di scriverci sopra con sensazioni non troppo distanti da quando si usano carta e penna. Le note scritte a mano possono poi essere trasformate in testo e sincronizzate online, così da poterci accedere anche da PC o smartphone.

Tra i vari modelli in commercio, ReMarkable 2 è generalmente considerato uno dei più completi, adatto a chi scrive molto. Ha un display monocromatico (cioè in diversi toni di grigio) da 10,3 pollici e una memoria interna di 8GB. Ha inoltre diversi template preimpostati, un’app per sincronizzare tutte le note e diversi strumenti avanzati di scrittura: si può per esempio scegliere di scrivere come se si avesse una penna biro, una stilografica, una matita, un pennello e così via. Tra gli aspetti negativi ci sono il fatto che ReMarkable non ha un’applicazione integrata per il disegno, che ha uno spazio di archiviazione online limitato (che può essere aumentato sottoscrivendo il servizio in abbonamento Connect a 3€ al mese) e che l’unico formato di e-book che può leggere è l’e-pub, oltre ovviamente ai PDF. Sul sito ufficiale dell’azienda costa 449 euro e nella confezione è già inclusa una penna. Ne esiste anche una versione Pro da 11,8 pollici e con lo schermo sia retro-illuminato che a colori, ma anche parecchio più costosa: parte da 649€.

Una valida alternativa a ReMarkable sono quelli prodotti da Boox: sul sito dell’azienda e su Amazon sono disponibili diversi modelli, con schermo sia monocromatico che a colori, e costano dai 250 ai 650 euro. Avendo Android come sistema operativo permettono anche in alcuni casi l’accesso al Play Store di Google: anche se si possono scaricare va detto però che le app non funzionano bene come su un normale tablet per via delle limitazioni dello schermo.

È molto apprezzato anche il Nomad A6X2 prodotto da Ratta Supernote, che è più piccolo dei modelli più famosi di ReMarkable e Boox (il display è da 7,8 pollici), ma ha una definizione migliore, si può espandere la memoria interna tramite scheda SD (ha comunque 32GB di spazio integrato) e la penna, che però va acquistata a parte, ha la punta che non richiede di essere sostituita quando usurata come quella di ReMarkable. Ha anche l’app Kindle per poter leggere gli ebook acquistati sullo store di Amazon. Costa 597 euro.

C’è infine il Kobo Elipsa 2E, prodotto da Rakuten e molto apprezzato dalla persona della redazione che legge più libri, di cui avevamo già parlato un po’ di tempo fa. Elipsa 2E è per certi versi più limitato degli altri dispositivi perché la scrittura è meno precisa e con meno opzioni, ma ha il vantaggio di avere uno schermo retro-illuminato e di funzionare invece molto bene come e-reader sul quale prendere velocemente appunti, soprattutto se per lavoro dovete leggere lunghi documenti in PDF. Costa intorno ai 400 euro.

