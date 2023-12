Un regalo di Natale al giorno: -16

Caricamento player

Da qualche anno, quando arriva dicembre, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove – di vecchie ne abbiamo già moltissime – e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Pubblichiamo quindi un regalo di Natale al giorno ogni giorno fino al 24 dicembre, e mandiamo una newsletter tutti i venerdì e i martedì con link agli articoli e altri consigli. Se il regalo di oggi non fa per voi, ci riproviamo domani. Poi se proprio non ne venite a capo, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Uno dei regali di Natale del Post che hanno avuto più successo negli anni scorsi è stata questa penna con due estremità pulenti: da un lato un pennellino delicato, utile a togliere la polvere tra i tasti di un computer o dagli schermi, e dall’altra una punta in silicone per spazzolare anche le fessure più piccole, come quelle che circondano gli schermi di alcuni telefoni. Quest’anno proponiamo una versione evoluta di quel regalo: questo kit della marca Ordilend che contiene 10 strumenti pensati per pulire singole parti molto specifiche dei dispositivi elettronici come computer, smartphone, tablet e auricolari. Costa 13 euro, è disponibile in più colori e contiene anche ricariche e pezzi di ricambio da usare quando quelli già montati sono usurati. È il classico regalo utile, ma va bene sia per fanatici della pulizia che per chi ancora non sapeva di averne bisogno.

Pubblicità

Contiene strumenti come: una pinza per staccare i tasti della tastiera del computer, un pennello grande morbido che può servire per togliere polvere o briciole sempre dalla tastiera, una spazzola piatta in feltro per pulire lo schermo dello smartphone e una penna con una piccola spugna in microfibra per pulire le fotocamere dei dispositivi. All’interno del kit si trovano anche uno spray che contiene 2 millilitri di detersivo da spruzzare sugli schermi per lucidarli, un pennellino più sottile, una spugnetta cilindrica per l’interno della custodia delle cuffie bluetooth e una punta in metallo per pulire gli auricolari e le intercapedini dei dispositivi. Pur essendo molto piccoli, i vari strumenti possono essere incastrati l’uno nell’altro, così da avere un’impugnatura più grande e poterli usare con più facilità. Per farvi un’idea di come funziona tutto ci sono varie recensioni su YouTube: per esempio potete guardare qui.

Ne vuoi ancora?

– Qui trovi i regali dei giorni scorsi

– qui trovi una lista di 15 idee per chi ha cominciato a fare i regali a novembre (per alcune bisogna controllare di essere ancora in tempo, ma la maggior parte hanno tempi di spedizione brevi) e qui una guida a come fare regali su Vinted

– qui 14 regali che sono piaciuti alla redazione del Post

– qui tutti i regali di Natale mai consigliati da Consumismi

– e qui c’è la pagina dove iscriversi a Consumismi di Natale, la newsletter che vi aiuta coi regali di Natale.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.