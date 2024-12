Un regalo di Natale al giorno: -24

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia siti e negozi per trovare idee originali utili a chi vuole (o è costretto a) fare i regali di Natale. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se siete molto impazienti e non riuscite proprio ad aspettare domani, intanto potete controllare tra i tantissimi regali che abbiamo proposto in passato. Se invece non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Una sciarpa non sarà il regalo di Natale più originale di sempre, ma il modello che vi consigliamo oggi ha un suo perché. Non è il più caldo che esista e forse non è adatto a persone molto freddolose, ma in compenso nell’ultimo anno è diventato molto di moda ed è un regalo adatto per chi è attento (forse più che altro attenta) alle tendenze, o per chi non apprezza particolarmente le sciarpe ingombranti, perché le considera scomode e non vuole infagottarsi.

La sciarpa triangolare è fatta in modo tale da non dover essere rigirata attorno al collo (col rischio di ottenere un effetto da collare cervicale), perché basta annodarla, come un foulard. Si può portare in modi diversi: annodata sul davanti (un po’ in stile scout per intenderci), con il nodo dietro, per avere la gola coperta, o anche in testa, annodata sotto al mento per coprire anche le orecchie. Su TikTok comunque si trovano diversi tutorial per indossarla in modo creativo.

Rifò, un marchio italiano che produce maglieria a partire da fibre riciclate, ha fatto un modello di sciarpa triangolare in cashmere rigenerato in più colori. È abbastanza piccola, più o meno delle dimensioni di una bandana e costa 49 euro. Se invece cercate qualcosa di più particolare potete guardare sul sito di TBCo, un piccolo marchio scozzese che ha modelli di lana con fantasie e dimensioni diverse. I prezzi sono più alti: vanno più o meno dai 50 ai 120 euro (e dovete aggiungere circa cinque euro di spese di spedizione). Per esempio, questa abbastanza grande a righe rosse e bianche di lana merino costa 107 euro, mentre queste di dimensioni medie costano una sessantina di euro. Con 22 euro in più c’è anche la possibilità di far ricamare le iniziali della persona alla quale la state regalando.

Sul sito della catena di negozi d’abbigliamento Cos c’è una sciarpa triangolare in cashmere spazzolato con un effetto “peloso”, che costa 115 euro. Per chi cercasse invece una sciarpa più grande, che copra anche le spalle con un effetto più scenografico, sempre sul sito di Cos trovate un modello in lana fatto a scialle con le frange sempre a 115 euro. Se invece dovete fare un regalo a una persona con gusti un po’ più classici potete guardare il sito di Max Mara, che ha fatto una sciarpa triangolare in lana e cashmere color nocciola, abbastanza grande, a 130 euro.

