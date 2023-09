10 cose che abbiamo comprato negli ultimi mesi

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Un e-reader

La redattrice che molto probabilmente legge più libri in redazione ha comprato quello che ha definito «un costosissimo e-reader che amo e che mi ha cambiato la vita». Il Kobo Elipsa 2E è un po’ più ingombrante della maggior parte degli e-reader, ma lei dice che le torna molto comodo soprattutto per leggere i documenti in pdf, visto che per motivi di lavoro ne riceve spesso dalle case editrici. Ha anche un pennino incluso con cui si possono sottolineare, evidenziare e annotare i documenti, e che può essere usato anche per prendere appunti scritti (che poi l’e-reader interpreta e traspone in testi digitali). Come dicevamo costa effettivamente un bel po’: 400 euro. La redattrice l’ha comprato sul sito di Feltrinelli, dove ora sono esauriti, ma si trova anche sul sito di Kobo.

Una presa smart

Una redattrice l’ha comprata per programmare lo spegnimento e l’accensione del suo ventilatore di notte. La presa si collega molto facilmente allo smartphone col WiFi e una app, e da qui si impostano gli orari di accensione e spegnimento (per esempio per farlo accendere il lunedì dalle 5 del mattino alle 7) oppure il timer (per esempio per farlo spegnere dopo 40 minuti). «Mi serviva perché quest’estate accendevo sempre il ventilatore prima di andare a dormire, ma poi non volevo che rimanesse acceso perché mi dava fastidio, mentre la mattina lo volevo acceso di nuovo in modo da non svegliarmi per il caldo». Costa 12 euro.

Un ombrello

È un ombrello automatico color “rosa Barbie”, con due strati che si sovrappongono in modo da creare un sistema antivento. Secondo Wirecutter, il sito di recensioni del New York Times, è il miglior ombrello per la maggior parte delle esigenze. Costa 30 euro.

Delle palline da allenamento portatili

Un redattore ha condiviso con la redazione quella che ha definito «la cosa più scema che abbia mai comprato», che però desiderava molto dopo averla vista usare da una persona conosciuta in vacanza. Si tratta di una fascia che si mette in testa e a cui si lega una pallina con un elastico: l’allenamento consiste nel prendere a pugni la pallina, così per capirci. Nel kit che ha comprato lui ci sono tre palline con tre pesi diversi: 80, 60 e 20 grammi. Tutto costa 15 euro.

Un depuratore per l’acqua del rubinetto

Costa 56 euro, un bel po’ meno della media dei depuratori di questo tipo, ma secondo la persona che l’ha comprato il risultato è molto simile a quello dei depuratori di fascia più alta che ha posseduto in passato. «Non richiede particolare manutenzione ma dopo circa un anno va cambiato il filtro, cioè la parte lunga cilindrica», ha spiegato: «la descrizione dice che si monta in 3 minuti, ma devo dire che io ce ne ho messi almeno 30».

Un profumo da bucato

«Io sono ossessionata dal profumo del bucato» si è giustificata una redattrice prima di raccontare il suo ultimo acquisto. Ha deciso di comprare questi profumi di Kaori Bridge che vanno aggiunti all’ammorbidente. «Su Amazon hanno ottime recensioni e costano circa la metà di quelle più rinomate che avevo trovato al supermercato»: 12,50 euro per una confezione da 250 ml o 26 euro per tre confezioni sempre da 250 ml. Si può scegliere tra vari profumi e lei ha preso la combinazione “Roma”, “Casablanca” e “Acapulco” «totalmente a caso». Dopo un po’ di utilizzi può dire che lasciano un profumo buono e soprattutto persistente.

Uno zaino

Il vicedirettore ha comprato questo zaino che gli ha permesso di «ricominciare a uscire di casa e viaggiare senza imprecare ogni mezz’ora dopo due anni di frustrazioni con lo zaino di un brand che fa rima con “macedonia”». Questo è compatto ma molto capiente, «più di quanto sembri», e organizzato in modo da sfruttare bene gli spazi e distribuire bene il peso: perfetto da portare con sé ogni giorno ma anche per un weekend, contiene facilmente uno o due cambi, un beauty-case, due libri, un laptop e accessori tecnologici vari. Su Amazon costa 60 euro.

Un altro zaino

Una redattrice ha comprato lo zaino che negli ultimi mesi è stato molto pubblicizzato da vari influencer di viaggi, soprattutto su TikTok, dove veniva presentato come ideale per non pagare il bagaglio a mano su Ryanair, «e devo dire anche quasi tutte le altre compagnie aeree low cost». Lei dice che è delle dimensioni giuste per passare fino a quattro giorni in giro: ha varie tasche tra cui una sulla schiena per mettere al sicuro i documenti quando si viaggia e quella per il computer portatile, oltre a un cavetto USB che permette di tenere una powerbank dentro lo zaino e il telefono in carica fuori. In generale, dice, è capiente e comodo. Costa 40 euro, su Amazon.



E un altro zaino ancora

Anche questo è stato acquistato in vista di un viaggio ma la sua proprietaria dice che ora lo usa anche per andare a lavorare. C’è spazio per il portatile e si riesce a organizzare tutto «perfettamente, risparmiandosi il tempo di cercare le cose sparse ovunque». Nel suo caso è andato a sostituire quello che aveva da molti anni ma che ultimamente aveva smesso di usare «perché già da vuoto era pesante», al contrario di questo che invece è molto leggero. Costa 39 euro sul sito di Decathlon.

Un portagioielli

Una persona del Post dice di aver deciso di comprare questi portagioielli di vellutino verde a scomparti in un momento in cui si sentiva «un po’ adolescente», ma di non essersi pentita perché sono effettivamente molto comodi per tenere anelli, orecchini e collane in ordine e ben visibili quando è in cerca di ispirazione. Costa 14 euro.

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.