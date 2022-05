In-box è la rubrica mensile in cui la redazione di Consumismi risponde alle domande più interessanti ricevute via mail da lettrici e lettori in cerca di acquisti validi, regali inaspettati e occasioni di risparmio. Si chiama In-box come la casella delle mail che riceviamo da voi, ma col trattino perché le cose di cui parliamo arrivano spesso dentro una scatola.

Ho una domanda che mi attanaglia da diverse settimane, ovvero: come posso trovare libri fuori catalogo (senza pagarli centinaia di euro)?

Seguo alcuni booktuber su YouTube che spesso consigliano libri che sono fuori catalogo, ma la curiosità e la voglia di leggere questi libri sale sempre di più; come fare?

Alcuni esempi di libri che sto cercando: “La stanza” di Jonas Karlsson; “La società dei gatti assassini” di Akif Pirinçci; “Sayonara, gangsters” di Geni’chiro Takahashi.

Spero possiate aiutarmi a trovare un modo per recuperare questi libri perduti.

Grazie,

Andrea

Caro Andrea, tra i booktuber che segui c’è Matteo Fumagalli, giusto? Tutti e tre i libri che non riesci a trovare sono stati consigliati da lui e sono pressoché spariti dai più comuni siti che vendono libri usati dopo che ne ha parlato, incuriosendo molte altre persone a cercarli e leggerli. Per la precisione: La stanza (uscito nel 2014 per ISBN, poi fallita) si può acquistare in formato ebook su Amazon, ma chiaramente può essere letto solo da chi possiede un Kindle, e La società dei gatti assassini (di cui vennero fatte almeno due edizioni Mondadori tra gli anni Ottanta e Novanta) non è semplice da trovare senza pagare più di 30 euro. Per Sayonara, gangsters (pubblicato nel 2008 come tascabile BUR) invece c’è poco da fare, almeno online, se non si è disposti a dare 185 euro a una persona della provincia di Cuneo che ha capito di avere per le mani una rarità e la propone a questo prezzo su Subito e altri siti.

In generale, quando si cerca un libro fuori catalogo – che cioè i librai non possono più ordinare dai distributori di libri perché la casa editrice che lo aveva pubblicato ha scelto di non ristamparlo più e le copie esistenti sono esaurite – vale la pena cominciare dai siti dove si acquistano anche libri nuovi, cioè Amazon, IBS e Libraccio. Se il libro che si sta cercando si trova facilmente su uno o più di questi siti significa che non è così difficile da reperire e per questo si può probabilmente acquistare a prezzi ragionevoli, generalmente inferiori a quelli di un libro nuovo.

Nel caso di Amazon, chi vende è generalmente una libreria fisica di libri usati che potrebbe trovarsi in ogni parte d’Italia: prima di fare l’acquisto è importante controllare le spese di spedizione, oltre alle recensioni del venditore.

Se su Amazon i prezzi del libro che si cerca sono più alti, e le copie in vendita meno numerose, può valer la pena fare una ricerca anche su eBay, un’altra piattaforma generalista sfruttata dalle librerie fisiche di libri usati oltre che da privati con libri di cui sbarazzarsi. Anche in questo caso, occhio a spese di spedizione, recensioni e fotografie del libro in vendita: un prezzo più basso della media potrebbe essere dovuto a una sovraccoperta mancante, a uno strappo, a una macchia d’umidità.

Dei tre libri che stai cercando – se consideriamo le sole edizioni italiane – solo La società dei gatti assassini si trova su eBay ma a prezzi superiori ai 30 euro. Per questo l’ho cercato altrove, sperando di trovarlo a meno.

Anche gratis: ci sono alcune piattaforme di appassionati di lettura dove si possono barattare libri per altri libri, basta essere in possesso di un libro desiderato dalla persona che ha quello che ci interessa e disposti a cederlo. Questo tipo di scambi si può fare facilmente su AccioBooks oppure un po’ più laboriosamente su Anobii: registrandosi a queste piattaforme si può condividere un elenco delle proprie letture, arricchirlo con recensioni e votazioni, e segnalare ad altre persone i libri che si vorrebbero scambiare.

Su AccioBooks nessuno al momento è interessato a scambiare o vendere La società dei gatti assassini e Sayonara, gangsters, ma una persona disposta a scambiare La stanza di Jonas Karlsson c’è: per chiederle uno scambio basta trovare il libro sul suo profilo e poi cliccare sul tasto “scambia”. E sperare di avere qualcosa di interessante per lei.

Per gli altri due libri, volendo usare AccioBooks, si possono aggiungere alla propria wishlist e attivare le notifiche per ricevere una segnalazione nel caso un altro utente voglia cederlo. Su Anobii si può fare più o meno la stessa cosa: per ogni libro indicizzato sul social network di lettori è indicato il numero di persone disposte a scambiarlo; le si può contattare in privato attraverso il sistema di messaggistica della piattaforma. Ben due utenti sembrano disposti a barattare La società dei gatti assassini.

Se i tentativi di scambio non funzionano, si può approfondire la ricerca attraverso altri siti che vendono libri usati come AbeBooks, di proprietà di Amazon, e MareMagnum, che è italiano, due piattaforme utilizzate soprattutto da librai antiquari. Possono servire a cercare edizioni rare o preziose di libri comuni, ma per il nostro caso non sono molto utili: non ci sono annunci per nessuno dei libri cercati da Andrea. Qualcosa si trova invece su Comprovendolibri e ViaLibri, altri due siti frequentati dai librai. Sul primo c’è un annuncio per La società dei gatti assassini a 18 euro e uno per Sayonara, gangsters a ben 185. Sul secondo, che è in inglese e viene usato da librai di diversi paesi, ci sono solo rimandi agli annunci di eBay per il romanzo di Akif Pirinçci.

Infine i libri fuori catalogo si possono cercare anche su piattaforme online dove generalmente non si va per acquistare libri e dove invece di imbattersi in librai si possono fare affari con persone semplicemente impegnate nello svuotare una soffitta. Per questo può essere più facile fare affari attraverso questi siti, che sono i ben noti Subito e Kijiji, entrambi dotati di una sezione “Libri e riviste”. Su Subito puoi trovare La società dei gatti assassini in vendita a 25 euro, ma anche a 10 se sei disposto a portarti a casa altri 25 libri di cui il venditore si vuole liberare: si spazia da Amleto di Shakespeare a Quando Hitler rubò il coniglio rosa di Judith Kerr, da La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti di Giampaolo Pansa a Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. (Su Subito c’è anche il solito annuncio per Sayonara, gangsters a 185 euro.)

Per completare la panoramica di piattaforme per vendere e acquistare dove si possono cercare libri introvabili, si possono citare anche il sito di Di mano in mano, che vende soprattutto mobili e oggetti d’arredamento usati, e Vinted, app nota soprattutto per l’abbigliamento vintage: su Vinted La società dei gatti assassini c’è, ma a un prezzo eccessivo, 41 euro. Vari altri siti si possono esplorare giusto per non lasciare nulla di intentato: Cacciatore di Libri, un sito che raccoglie storie di libri rari, scomparsi e introvabili ne ha fatto una breve lista.

C’è poi un’ultima risorsa a cui ci si può affidare: “Caccia al libro”, la storica rubrica di Fahrenheit di Radio 3 che mette in contatto persone che cercano libri introvabili (una volta fu l’ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi) con altre che sono pronte a donare la propria copia: ogni giorno viene dato spazio a una richiesta, facendo intervenire la persona alla ricerca, nella speranza che all’ascolto ci sia qualcuno che il libro lo ha. Su RaiPlay Sound si può consultare la lista di libri già cercati e in attesa di essere trovati (La stanza di Jonas Karlsson è in elenco) e compilare il modulo di chi cerca o offre un libro.

Per quanto riguarda La stanza e Sayonara, gangsters, i due libri davvero difficili da trovare che sta cercando Andrea, abbiamo fatto un’ultima indagine contattando i due traduttori italiani a cui si devono le edizioni fuori catalogo.

Alessandro Bassini, traduttore di La stanza, ha raccontato che circa un mese fa ha proposto a un editore di ripubblicare il romanzo, dopo essersi reso conto della sua discreta popolarità online – probabilmente dovuta ai consigli di Matteo Fumagalli. «Poco prima di Natale una signora di Napoli mi scrisse su Facebook dicendo di essere alla disperata ricerca de La stanza e mi chiese se per caso non avessi una copia in più da venderle. Dal momento che l’editore mi aveva inviato a suo tempo tre copie, pensai che avrei potuto regalargliene una. Con la signora siamo rimasti d’accordo che mi avrebbe offerto una caffè qualora fossi andato a Napoli». Bassini ha anche aggiunto: «Le ultime due copie rimaste le custodisco gelosamente, sperando che l’editore a cui mi sono rivolto decida di ripubblicare il romanzo. Se però qualche lettore o lettrice avesse uno scambio interessante da proporre, forse potrei sacrificare anche la penultima copia rimasta!».

Gianluca Coci invece ci ha anticipato che Sayonara, gangsters tornerà in un’edizione italiana «a fine anno». A pubblicarlo sarà la casa editrice Atmosphere Libri, che ha una collana dedicata alla narrativa dell’Estremo Oriente, Asiasphere.

Infine, magari questo stesso articolo può aiutare Andrea a trovare i libri che cerca: tra le persone che lo stanno leggendo c’è qualcuno che ha una copia di La stanza, La società dei gatti assassini o Sayonara, gangsters a cui non tiene particolarmente? Se sì, può scrivere a consumismi@ilpost.it in modo da essere messo in contatto con Andrea.

Ovviamente per chi non fosse interessato a possedere un certo libro introvabile ma solo a leggerlo, si può sempre cercare sul catalogo del Servizio bibliotecario nazionale quali biblioteche ne abbiano delle copie ed eventualmente fare richiesta per un prestito interbibliotecario.

