Alla fine la contesa per l’acqua fra Enna e Caltanissetta è stata risolta dalla pioggia

La pioggia in Sicilia ha ristabilito il livello del lago Àncipa, un invaso artificiale importante per la fornitura di acqua potabile a diversi comuni della provincia di Enna e di Caltanisetta, nell’entroterra dell’isola. L’Ancipa potrà quindi tornare a fornire acqua a entrambe, dopo che la siccità aveva costretto a interrompere le forniture alla zona di Enna: i sindaci di cinque comuni ennesi che alcuni giorni fa avevano occupato gli impianti di potabilizzazione assieme a decine di abitanti hanno quindi interrotto la loro protesta.

La fornitura idrica nella zona è sottoposta a razionamento da tempo. Solitamente i rubinetti funzionano una volta a settimana: i turni di distribuzione condizionano molti aspetti della vita quotidiana degli abitanti. Vicino a Caltanissetta sono stati recentemente realizzati alcuni pozzi che potrebbero renderla indipendente dall’Ancipa, ma attualmente sono inutilizzabili per problemi alle condutture. Non è un problema isolato: in Sicilia in media il 50 per cento del consumo idrico è dovuto proprio alle perdite degli impianti.

In Sicilia un terzo dei bacini usati per la fornitura d’acqua alle case attualmente è asciutto. La siccità non aveva prosciugato totalmente l’Ancipa, ma all’inizio di dicembre l’aveva ridotto a soli 230mila metri cubi d’acqua: meno dell’1 per cento della capacità massima di 30 milioni di metri cubi. Enel Green Power Italia, gestore della diga che delimita l’invaso, ha detto che per garantirne il funzionamento la quantità d’acqua non può scendere sotto 218mila metri cubi. Con le piogge degli ultimi giorni la quantità di acqua è circa triplicata, fino a oltre i 700mila metri cubi, il livello che aveva all’inizio di novembre.

Lunedì al termine di una lunga riunione convocata dalla prefetta di Enna, Maria Carolina Ippolito, le due province sono arrivati a un accordo per la distribuzione delle acque dell’Ancipa. La fornitura a Caltanissetta e ai comuni circostanti proseguirà ancora per alcuni giorni, mentre vengono completati i lavori sulle condutture che portano in città l’acqua dei pozzi vicini. In seguito, quando l’Ancipa scenderà sotto i 400mila metri cubi, la sua acqua sarà destinata solo ai cinque comuni della provincia di Enna che dipendono interamente dal lago: Troina, Cerami, Gagliano Castelferrato, Nicosia e Sperlinga, quelli i cui sindaci hanno occupato l’impianto di potabilizzazione.

Secondo il direttore della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, probabilmente miglioreranno anche i turni di approvvigionamento dell’acqua: Cocina non ha specificato di quanto, ma è possibile che passi da una volta a settimana a uno ogni sei giorni.

L’occupazione è stata quindi revocata: nei tre giorni in cui è durata, molte persone hanno mostrato la propria solidarietà con i manifestanti portando cibo e materiali necessari per dormire. Alcune delle persone presenti hanno chiarito a Repubblica Palermo che la protesta, che è stata pacifica, non era contro la città di Caltanissetta, ma contro l’amministrazione regionale, che accusano di non aver pianificato gli interventi strutturali necessari a risolvere la situazione. Il presidente della Sicilia, Renato Schifani, ha convocato per martedì una riunione della “cabina di regia” sulla gestione dell’acqua nella sede dell’amministrazione regionale a Palermo.

