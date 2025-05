Con l’insufficienza in condotta alle superiori si verrà bocciati

Dal prossimo anno scolastico un’insufficienza in condotta comporterà automaticamente la bocciatura nelle scuole superiori. Lo prevede la legge 150 del 2024, entrata in vigore a ottobre, per cui il 30 aprile il governo ha approvato in via preliminare due decreti attuativi. L’obiettivo dei provvedimenti, voluti dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara della Lega, è dare maggiore importanza alla valutazione del comportamento degli studenti, come tentativo di ridurre gli «episodi di violenza fisica e psicologica nelle scuole» contro studenti o membri del personale scolastico.

Sempre per l’insufficienza nella valutazione del comportamento, cioè un voto inferiore a 6 su 10, gli studenti all’ultimo anno non saranno ammessi all’esame di stato (la maturità). Il decreto approvato preliminarmente dal governo su questo tema prevede che l’insufficienza sia attribuita in caso di violazioni disciplinari gravi e ripetute, come atti di violenza o aggressione. Nel caso in cui il voto sia assegnato alla fine del primo quadrimestre, lo studente interessato dovrà essere coinvolto in attività pensate per farlo riflettere sulle conseguenze del suo comportamento.

Con la semplice sufficienza, cioè con voto pari a 6, gli studenti all’ultimo anno dovranno realizzare «un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale» da presentare in sede di esame insieme al resto delle materie. Invece gli studenti degli anni precedenti con il 6 in condotta dovranno essere sottoposti a una sorta di esame di riparazione a settembre, a prescindere dai voti nelle materie curricolari: anche in questo caso la prova consisterà nella scrittura di un testo.

Il secondo decreto approvato in via preliminare dal governo riguarda le sospensioni dalle lezioni degli studenti, sempre decise sulla base del comportamento (sono le cosiddette “sanzioni disciplinari”). Per sospensioni di durata fino a due giorni, il consiglio di classe composto dai docenti dovrà richiedere agli studenti di svolgere dei compiti in più che li facciano riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni. Per sospensioni di durata compresa tra 3 e 15 giorni invece gli studenti dovranno svolgere attività di «cittadinanza attiva e solidale», come volontariato in mense, ospedali, case di riposo o, in alternativa, manutenzione degli spazi scolastici.

Infine in caso di sospensioni più lunghe – quelle per cui viene coinvolto l’intero consiglio di istituto di una scuola – dovranno essere ipotizzati dei percorsi di recupero educativo, con l’eventuale coinvolgimento di servizi sociali e autorità giudiziaria.