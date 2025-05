È stato temporaneamente sospeso il recupero della Bayesian

Sono state temporaneamente sospese le operazioni di recupero della Bayesian, la grande barca a vela affondata il 19 agosto del 2024 nella rada del porto di Porticello, vicino a Palermo. La sospensione è stata decisa dopo la morte di un sommozzatore olandese, Robcornelis Maria Huijben Uiben, che ci stava lavorando. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare ma intanto la procura di Termini Imerese ha aperto un’indagine e ha sequestrato l’area in cui è morto Uiben.

Marcus Cave, direttore della società che si occupa del recupero, la Tmc Marine, ha detto all’ANSA che i lavori sono stati sospesi per permettere di completare le indagini e in segno di lutto per la morte di Uiben. Non si sa per ora quando riprenderanno. Intanto, il corpo del sommozzatore è stato portato all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo dove nelle prossime ore la procura potrebbe disporre l’autopsia.

Secondo le prime ricostruzioni Uiben, 39 anni, stava cercando di sganciare dall’albero maestro della barca la trave orizzontale (il boma) che è collegata all’albero e tiene tesa la base della vela principale (la randa). Prima avrebbe provato a sganciarla con una chiave inglese e poi avrebbe tentato di segare la giuntura. L’incidente è avvenuto in quel momento, ma non si è capito ancora se il sommozzatore possa essere stato colpito da un pezzo della trave o dalla cerniera. L’edizione di Palermo di Repubblica scrive che il medico legale non ha finora trovato segni di ferite evidenti o ustioni.

Uiben era però collegato con una videocamera a una sala controllo allestita su chiatte ormeggiate vicino al punto in cui è sommersa la Bayesian. Un tecnico della sala controllo ha detto che erano in collegamento ma a un certo punto non ha più visto né sentito nulla.

Le operazioni di recupero della barca a vela erano cominciate lo scorso fine settimana. Dovrebbero permettere di indagare e chiarire le cause del naufragio, nel quale morirono sette persone ma di cui si sa ancora molto poco. Riportare a galla l’imbarcazione non è un’impresa semplice e anche per questo si riteneva che per recuperarla sarebbe servito circa un mese.

