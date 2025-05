Un sommozzatore è morto durante le operazioni per il recupero della Bayesian, in Sicilia

Venerdì è morto un sommozzatore che stava lavorando alle operazioni per il recupero della Bayesian, la grande barca a vela affondata il 19 agosto del 2024 nella rada del porto di Porticello, vicino a Palermo. Le cause non sono ancora chiare, e la procura di Palermo ha aperto un’indagine. Non sono state diffuse informazioni ufficiali sulla sua identità, ma secondo molti giornali e agenzie di stampa sarebbe un uomo di 39 anni.

Le operazioni di recupero della barca a vela sono cominciate lo scorso fine settimana. Dovrebbero permettere di indagare e chiarire le cause del naufragio, nel quale morirono sette persone ma di cui si sa ancora molto poco. Riportare a galla l’imbarcazione non è un’impresa semplice e anche per questo ci vorrà circa un mese per completarla.

