Oggi c’è la finale di Coppa Davis

Domenica alle 16 l’Italia giocherà contro i Paesi Bassi nella finale di Coppa Davis, la principale competizione di tennis a squadre per nazionali, al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, in Spagna. La finale potrà essere vista sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) di Sky, e in chiaro su Rai Due. Sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now, SuperTenniX, e gratuitamente sulla piattaforma Rai Play.

L’Italia è la campione del mondo in carica, ed è considerata la favorita per la vittoria del torneo: la squadra è capitanata da Filippo Volandri, ed è composta da Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori, Simone Bolelli e Jannik Sinner, il tennista attualmente al primo posto nel ranking mondiale. I Paesi Bassi invece sono capitanati da Paul Haarhuis, e sono rappresentati da Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Kong e Wesley Koolhof.

In Coppa Davis gli incontri si svolgono al meglio delle tre partite, due singolari e un’eventuale gara di spareggio di doppio: nel primo singolare Berrettini giocherà contro Van De Zandschulp, nel secondo Sinner contro Griekspoor.

Per l’Italia è la nona finale di sempre in Coppa Davis, una competizione che si disputa ogni anno e che esiste fin dal 1900 e che da allora si è disputata sempre, con l’eccezione degli anni delle guerre mondiali e del 2020 a causa della pandemia.

Il formato attuale, cambiato nel 2018, prevede delle fasi di qualificazione suddivise in varie giornate nel corso della stagione e una fase finale in una sede unica: quest’anno si è giocata a Malaga, in Spagna, la stessa sede dell’edizione dello scorso anno. Anche se non dà punti per i ranking mondiali di singolare e doppio, la Coppa Davis è solitamente molto sentita dai tennisti e considerata uno degli obiettivi più importanti raggiungibili in una carriera: per il tennis è la cosa più vicina a ciò che sono i Mondiali negli altri sport.

L’Italia ha vinto due Coppe Davis nella sua storia: la prima nel 1976, 47 anni fa, con la squadra composta da Nicola Pietrangeli (capitano-non giocatore), Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Antonio Zugarelli, e la seconda lo scorso anno, con la squadra capitanata da Filippo Volandri e formata da Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli. Il tennis maschile italiano è probabilmente nel suo momento migliore di sempre: replicare il successo dello scorso è un obiettivo dichiarato della federazione italiana.