Gente di Mar-a-Lago

Giovedì una cerimonia organizzata dal think tank America First Policy Institute, che raccoglie alcuni dei finanziatori del partito Repubblicano, ha riunito nella villa di Donald Trump un nutrito gruppo delle personalità più vicine al presidente eletto. La serata si è svolta a Mar-a-Lago, residenza con annesso campo da golf che si trova a Palm Beach in Florida, di proprietà di Trump dal 1985.

Trump passa a Mar-a-Lago buona parte dell’anno e ci andava spesso anche quando era presidente: la villa è tornata in questi giorni ad essere il centro politico statunitense, un passaggio quasi obbligato e spesso prolungato per i principali collaboratori di Trump.

Giovedì c’erano Elon Musk, che pare stia trascorrendo a Mar-a-Lago molto tempo dopo le ultime elezioni (Trump dal palco ha scherzato dicendo di non riuscire «a mandarlo via»), ma anche Robert Kennedy Jr., scelto come segretario alla Salute, e l’ex deputato Matt Gaetz, indicato come prossimo procuratore generale. Ma fra gli ospiti della residenza di Trump c’erano anche il presidente argentino Javier Milei e l’attore Sylvester Stallone, entrambi fan del prossimo presidente: Stallone ha definito Trump «un secondo George Washington».