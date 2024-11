Le partite di NBA al cinema, di notte, a Roma

Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre il cinema Troisi di Roma ha proiettato in diretta la partita di basket tra Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder, che giocano nell’NBA, il principale campionato nordamericano (ha vinto Oklahoma 105 a 92). È stata la prima di molte NBA Night organizzate dal cinema per questa stagione. In settimana ci sarà una partita quasi tutte le notti, con l’orario di inizio tra le 2 e le 4:30, e per tutte l’ingresso sarà gratuito. «Il nostro cinema è aperto 24 ore al giorno, quindi ci è venuto in mente di dare le partite dell’NBA per allargare il pubblico, avvicinando nuove persone, e per offrire un’ulteriore occasione di aggregazione», racconta Luca La Barbera, responsabile della comunicazione per il Troisi.

Il cinema è a Trastevere ed è gestito da Piccolo America, una fondazione senza scopo di lucro che organizza molte cose, tra cui proiezioni estive all’aperto e gratuite, in diversi posti di Roma. Nel 2021 la fondazione (che all’epoca era un’associazione) consentì la riapertura, con il nome appunto di cinema Troisi, dell’ex cinema Induno, chiamato così perché si trova in via Girolamo Induno; nel 2014 inoltre Piccolo America salvò dalla demolizione il cinema America, uno storico cinema di Trastevere.

Quando dice che è aperto 24 ore al giorno, La Barbera si riferisce al fatto che al secondo piano c’è un’aula studio sempre aperta, così come il bar nel foyer, mentre al cinema le proiezioni solitamente cominciano la mattina alle 11 e finiscono intorno alle 2 di notte (l’ultimo spettacolo inizia quasi sempre dopo mezzanotte). Negli ultimi due anni il cinema Troisi ha vinto il biglietto d’oro, il premio per la sala italiana con il maggior numero di presenze: nel 2023 ha avuto oltre 90mila spettatori, ed è diventato un luogo molto frequentato e apprezzato a Roma. Tutti i film vengono proiettati in lingua originale.

Per aggiungere alla programmazione le partite di basket, i gestori del cinema hanno semplicemente acquistato l’NBA League Pass. L’NBA infatti, oltre ad avere accordi con le emittenti (in Italia con Sky Sport), detiene lei stessa i diritti per la trasmissione delle partite in streaming sui suoi canali. Il League Pass consente di vedere tutte le partite e costa tra i 109 e i 149 euro a stagione per i privati, mentre la licenza commerciale necessaria per mostrare le partite al pubblico costa tra 329 e 989 euro a stagione: quest’ultima cifra dovrebbe essere quella pagata dal Troisi, perché si riferisce ai luoghi che possono accogliere tra 201 e 500 persone, e la sala del cinema ha 300 posti. Una volta acquistato il pass, basta collegare un pc o un altro dispositivo al proiettore del cinema con un cavo HDMI.

A guardare Clippers-Thunder c’erano circa 35 persone, non poche considerando che è cominciata alle 3:30 ed è finita dopo le 6 di mattina. Prima della partita, alle 2, il cinema Troisi ha dato Space Jam, lo storico cartone film sul basket con Michael Jordan e i Looney Tunes. Vedere un evento sportivo al cinema è un’esperienza inusuale e straniante, banalmente perché la qualità delle immagini e dell’audio è molto più alta, e in certi momenti sembra appunto di vedere un film più che una partita. I presenti comunque sembravano apprezzare: durante l’intervallo della partita, fuori dalla sala, i commenti erano per la maggior parte entusiasti.

È difficile prevedere quanta gente andrà a vedere l’NBA al cinema, soprattutto nelle notti infrasettimanali. In questi mesi poi è in corso la stagione regolare, cioè la prima parte del campionato, un po’ meno seguita rispetto ai playoff, la fase più importante, in programma tra l’aprile e il giugno dell’anno prossimo. «Nemmeno noi sappiamo cosa aspettarci, ma quando abbiamo lanciato l’iniziativa abbiamo ricevuto una grossa risposta online: molte pagine di basket ci hanno ripreso e le persone erano entusiaste all’idea di vedere le partite al cinema, in compagnia», dice La Barbera.

L’idea per il futuro sarebbe fare incontri o eventi con esperti e sportivi legati al basket, come spesso avviene per le proiezioni dei film. La settimana scorsa per esempio al Troisi c’era Paolo Sorrentino a presentare il suo ultimo film, Parthenope. In generale sembra che le NBA Night siano per il cinema Troisi un modo tutto sommato poco costoso, anche al netto dell’ingresso gratuito, di rafforzare l’immagine di un luogo con una proposta culturale diversa rispetto a quella dei cinema tradizionali.

