Il primo breve trailer di “Parthenope”, il nuovo film di Paolo Sorrentino

Venerdì è stato diffuso un teaser – ovvero un trailer molto breve – di Parthenope, il nuovo film del regista Paolo Sorrentino, noto tra gli altri per Le conseguenze dell’amore, This Must Be the Place e soprattutto per La grande bellezza, che nel 2014 vinse il premio Oscar per il Miglior film straniero. In Italia Parthenope uscirà al cinema il prossimo 24 ottobre e subito dopo in esclusiva su Netflix: nel trailer si vedono i suoi e soprattutto le sue protagoniste principali, tra cui Gary Oldman, Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Silvio Orlando, Luisa Ranieri e Isabella Ferrari.

Parthenope era stato presentato lo scorso maggio al festival di Cannes ed evoca la figura della sirena Partenope, che secondo la tradizione napoletana è la fondatrice della città ed è anche quella che dà il nome alla sua protagonista, interpretata in periodi diversi della sua vita da Sandrelli e Dalla Porta. Sempre a maggio era uscito un altro breve video di anticipazione del film in cui si vedeva proprio lei: