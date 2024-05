Le foto di martedì a Cannes

Martedì 21 maggio al festival di Cannes è stato presentato il film italiano Parthenope di Paolo Sorrentino, che segue la storia di una donna tra Capri e Napoli dagli anni Cinquanta a oggi. La protagonista è interpretata da Celeste Dalla Porta mentre Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri, Isabella Ferrari e l’attore britannico Gary Oldman, tutti presenti sul red carpet, compongono il resto del cast. Le altre foto di ieri arrivano dal red carpet di un altro film in concorso: Marcello mio di Christophe Honoré, in cui Chiara Mastroianni, figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, vive come se fosse suo padre, vestendosi e parlando come lui.

– Leggi anche: Le foto di lunedì a Cannes