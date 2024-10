Una persona è morta e almeno 3 sono state ferite a causa di un’esplosione in uno stabilimento industriale di Bologna

Mercoledì pomeriggio, intorno alle 17:20, una persona è morta e almeno tre sono state ferite a causa di un’esplosione in un capannone di uno stabilimento industriale di Bologna. Lo stabilimento appartiene a Toyota Material Handling, un’azienda che produce macchine per la movimentazione merci del gruppo giapponese Toyota, e si trova in zona Borgo Panigale, vicino all’aeroporto Marconi di Bologna. Secondo una prima ricostruzione diffusa da Ansa, l’esplosione sarebbe stata causata dallo scoppio di un compressore che avrebbe fatto crollare una parte del capannone. I vigili del fuoco sono al lavoro per capire se ci siano persone sotto le macerie. Una delle persone ferite è grave, scrive il Resto del Carlino.