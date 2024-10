New Zealand ha vinto la Coppa America di vela

La squadra New Zealand ha battuto l’avversaria Ineos Britannia nella nona regata della finale di Coppa America, la principale competizione di vela al mondo, che nella sua 37esima edizione si è svolta al largo di Barcellona, in Spagna. L’imbarcazione neozelandese ha preceduto quella britannica di 37 secondi all’arrivo al traguardo, portandosi sul 7 a 2 finale in una serie che vince chi per primo arriva a 7 vittorie, quindi al meglio delle 13 regate.

È la quinta volta che New Zealand, squadra campione in carica e favorita per la vittoria, vince la Coppa America nella sua storia. Ha sostanzialmente dominato la serie, concedendo agli avversari soltanto un parziale recupero dello svantaggio dopo le prime quattro regate. Come nelle precedenti due edizioni, quella del 2017 e quella del 2021, alla guida dell’imbarcazione c’era anche stavolta il timoniere neozelandese Peter Burling, diventato uno dei pochi velisti ad aver vinto la Coppa America per tre volte.

Per arrivare in finale contro New Zealand, Ineos Britannia aveva vinto la Louis Vuitton Cup, battendo 7 a 4 Luna Rossa, sempre a Barcellona. Il suo timoniere e fondatore, l’inglese Ben Ainslie, aveva lavorato per New Zealand come tattico e poi come timoniere della barca di riserva, prima di vincere la Coppa America nel 2013 con il team statunitense BMW Oracle Racing. Nel 2021, grazie alla sponsorizzazione della compagnia petrolchimica britannica Ineos, Ainslie aveva poi ingaggiato alcuni dei migliori marinai e progettisti al mondo per rafforzare la sua squadra, da lui fondata dieci anni prima.

– Leggi anche: Storia di Ben Ainslie, che non è solo uno skipper