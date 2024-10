Luna Rossa ha perso 7-4 nella finale di Louis Vuitton Cup

Venerdì pomeriggio Luna Rossa ha perso la finale di Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia, che era cominciata il 26 settembre e in cui si gareggiava al meglio delle 13 regate, cioè vinceva chi arrivava per prima a 7: è finita 7-4 per Britannia. La Louis Vuitton Cup è il torneo che decide chi sfiderà i campioni in carica della Coppa America, la più antica e importante competizione velica al mondo. Sarà quindi Britannia la challenger, cioè la sfidante, di Emirates Team New Zealand (l’imbarcazione campione in carica) nella Coppa America, che si terrà dal 12 al 20 ottobre sempre a Barcellona.

La serie tra Luna Rossa e Ineos Britannia è stata equilibrata fino all’ottava regata, quella vinta in maniera sorprendente dall’imbarcazione italiana riparata in fretta con uno speciale nastro adesivo, dopo che nella regata precedente si era ingavonata, come si dice in gergo, cioè era finita sott’acqua con tutta la parte anteriore della barca.

Vincendo l’ottava regata Luna Rossa si era portata sul 4-4, ma Ineos ha vinto le tre regate successive, dimostrandosi una barca e un team molto affidabili (non ha mai avuto guasti o incidenti, non ha quasi mai fatto errori), molto difficile da superare se riesce a partire in vantaggio. Luna Rossa invece è stata più altalenante: in alcune gare è stata velocissima e tatticamente eccellente, in altre però o ha avuto problemi tecnici che l’hanno costretta al ritiro, o è partita male, non riuscendo poi a rimontare. Tre anni fa l’imbarcazione italiana era invece riuscita a qualificarsi per la Coppa America, nella quale aveva poi perso contro New Zealand.

