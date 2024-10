Luna Rossa incerottata ha vinto contro Ineos Britannia

Martedì 1° ottobre ci sono state la settima e l’ottava regata tra l’imbarcazione italiana Luna Rossa e quella britannica Ineos Britannia nella finale di Louis Vuitton Cup, il torneo che decide chi sfiderà i campioni in carica della Coppa America, la più antica e importante competizione velica al mondo. Si gareggia al meglio delle 13 regate, quindi vince chi arriva prima a 7, e ieri il punteggio era sul 3-3.

Nella prima regata Luna Rossa ha avuto un problema meccanico e si è impruata, come si dice in gergo, cioè è finita sott’acqua con tutta la parte anteriore della barca, e non è più riuscita a ripartire: è stata squalificata e il punto è andato a Britannia. Ma nella regata successiva è riuscita comunque a vincere, in maniera sorprendente dopo alcune riparazioni avvenute nello spazio di una ventina di minuti.

– Leggi anche: Il “tuffo” che ha costretto Luna Rossa a ritirarsi dalla settima regata contro Ineos Britannia

L’impatto al momento dell’impruata è stato forte e ha causato la rottura di alcuni pannelli in carbonio della barca: un folto gruppo di meccanici è salito a bordo per cercare di ripararla in fretta prima della regata successiva, l’ottava. Utilizzando un particolare tipo di nastro adesivo nautico, e pannelli sostitutivi in carbonio, sono riusciti a rendere la barca pronta per gareggiare.

I momenti in cui i tecnici di Luna Rossa riparavano la barca

Era difficile prevedere se una riparazione fatta in così poco tempo avrebbe retto. La regata però è iniziata bene per Luna Rossa, anche perché Britannia nella fase che precede la partenza è uscita dal boundary, cioè dai confini del campo di regata, prendendosi una penalità (da scontare lasciando 75 metri di vantaggio all’avversario). Luna Rossa ha fatto comunque un’ottima partenza ed è rimasta prima per tutta la regata, non risentendo dei problemi causati dall’incidente e vincendo con un buon margine, poco meno di 400 metri.

«Questo è un vero di team di campioni, bisogna ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duro», ha detto alla fine della regata l’australiano James Spithill, uno dei due timonieri titolari di Luna Rossa. La serie tra Luna Rossa e Ineos Britannia ora è quindi sul 4-4: domani ci sono altre due regate, mentre quelle successive saranno venerdì e sabato. La vincitrice della Louis Vuitton Cup contenderà la Coppa America alla detentrice del titolo, Emirates Team New Zealand, in un’ulteriore serie di regate.