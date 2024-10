Il “tuffo” che ha costretto Luna Rossa a ritirarsi dalla settima regata contro Ineos Britannia

La regata tra l’imbarcazione italiana Luna Rossa Prada Pirelli e quella britannica Ineos Britannia, la settima della finale di Louis Vuitton Cup, è durata pochi minuti perché, dopo aver virato alla prima boa, Luna Rossa si è impruata, come si dice in gergo, cioè è finita sott’acqua con tutta la parte anteriore della barca. La Louis Vuitton Cup è il torneo che decide chi sfiderà i campioni in carica della Coppa America di vela, la più antica e importante competizione velica del mondo.

Sembra che l’imbarcazione italiana abbia avuto un problema elettronico a uno dei due bracci laterali che terminano con i foil e che sorreggono la barca quando “vola”: già prima dell’arrivo alla boa non si era abbassato e questo, combinato al forte vento, avrebbe causato lo splash down, un altro modo per definire la situazione in cui le barche volanti che gareggiano in questa competizione cadono sbattendo violentemente con lo scafo sull’acqua.

L’impatto con l’acqua, che ha invaso gli abitacoli dell’equipaggio, ha danneggiato alcuni pannelli in carbonio della coperta: i meccanici sono saliti a bordo per cercare di riparare come potevano la barca, usando tra le altre cose del nastro adesivo. Alla fine sono riusciti a ripararla in tempo per l’ottava regata, in programma per le 15:15. Dopo il ritiro nella settima regata, Britannia è avanti per 4-3 (la finale si gareggia al meglio delle 13 regate, quindi vince chi arriva prima a 7 regate vinte).

