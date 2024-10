L’uragano Milton è arrivato in Florida

Nella notte tra mercoledì e giovedì ora italiana l’uragano Milton è arrivato sulla costa centro-occidentale della Florida, nel sud-est degli Stati Uniti, portando con sé venti molto forti e piogge intense, che stanno causando già molti danni. Milton ha raggiunto per prima la zona della baia di Tampa, un’area particolarmente esposta a fenomeni atmosferici intensi provenienti dal mare in cui vivono oltre 3 milioni di persone. L’arrivo del violento uragano era previsto da giorni, dopo che aveva attraversato il golfo del Messico: per questo era stata ordinata l’evacuazione di circa 6 milioni di persone nello stato.

Nella baia di Tampa ci sono diverse città inondate dalle mareggiate causate dall’uragano, e più di 2 milioni di case e aziende sono rimaste senza energia elettrica in più aree dello stato. Diverse persone sono state uccise dal passaggio di Milton nella città di Fort Pierce, nella contea di St. Lucie. Lo sceriffo della contea, citato dai giornali statunitensi, ha detto che i morti si sarebbero trovati in una residenza per pensionati al momento del passaggio di un tornado. Per ora non sono stati comunicati maggiori dettagli sul numero delle persone uccise e sulle circostanze della loro morte.

Inizialmente Milton era stato classificato di categoria 5, la più alta sulla scala Saffir-Simpson usata per l’intensità gli uragani, ma poi è stato più volte riclassificato. Alla fine è arrivato sulle coste della Florida come uragano di categoria 3, e in seguito è stato riclassificato come di categoria 2. I meteorologi hanno comunque avvertito che, nonostante la riclassificazione, Milton resta un uragano molto potente e potenzialmente dannoso. È arrivato nella baia di Tampa con raffiche di vento di circa 170 chilometri orari, e al momento si sta spostando a nord-est, verso Orlando.

In Florida, tra l’altro, pochi giorni fa era passata anche la tempesta Helene, che aveva raggiunto lo stato come uragano di categoria 4, e poi aveva a sua volta perso intensità. Nonostante queste variazioni, Helene aveva provocato danni estesi e la morte di oltre 200 persone in vari stati del sud degli Stati Uniti.

Milton dovrebbe superare la penisola della Florida nella serata di giovedì e poi spostarsi verso l’oceano Atlantico occidentale, dove è previsto che si indebolisca ulteriormente.