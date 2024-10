L’uragano Milton ha raggiunto la categoria 5, la più alta sulla scala di riferimento

L’uragano Milton dal Golfo del Messico si sta avvicinando alla costa occidentale della Florida, nel sud degli Stati Uniti. Porta venti che, secondo i dati del Centro nazionale per gli uragani (NHC), superano una velocità di 280 chilometri orari. Intorno a mezzogiorno ora locale (le 18 in Italia) era stato riclassificato nella categoria 5, la più alta sulla scala Saffir-Simpson usata per gli uragani. Quando si è abbattuta sulla Florida e altri stati del sud la tempesta Helene (una delle più devastanti degli ultimi 20 anni negli Stati Uniti, che ha causato oltre 200 morti) rientrava nella categoria 4, con venti fino a 225 chilometri orari.

Il governatore della Florida Ron DeSantis aveva già dichiarato lo stato di emergenza domenica, in 51 delle 67 contee dello stato: il territorio interessato ospita il 90 per cento dei 23 milioni di residenti. Lo stesso aveva fatto il presidente Joe Biden, per permettere l’arrivo degli aiuti federali. Secondo le previsioni Milton dovrebbe raggiungere la costa della Florida mercoledì, ma in alcune contee dello stato le autorità hanno già emesso degli ordini di evacuazione per far sì che le persone si rifugino in luoghi più sicuri. Il direttore della divisione per la gestione delle emergenze Kevin Guthrie ha detto questa mattina (il primo pomeriggio in Italia) che le autorità si stanno preparando per la più grossa evacuazione dal 2017, quando in Florida arrivò l’uragano Irma che causò 123 morti.

Secondo le previsioni l’uragano non dovrebbe abbattersi sulla costa del Messico, ma soltanto sfiorarlo a nord della penisola dello Yucatán. Il suo passaggio però sta provocando intense piogge in almeno 10 stati del paese, secondo la Commissione nazionale dell’acqua (Conagua). Si prevedono comunque venti fino ai 180 chilometri orari e possibile formazione di trombe marine sulla costa dello stato di Campeche e dello Yucatán, e raffiche fino a 100 chilometri orari e onde tra i 3 e i 5 metri sulle coste degli stati di Veracruz e Tabasco.

– Leggi anche: Le categorie per classificare gli uragani non bastano più?