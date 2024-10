La Florida si prepara all’arrivo dell’uragano Milton

In Florida sono in corso le ultime grandi evacuazioni e operazioni per mettere le persone al sicuro dalle conseguenze di Milton, il violento uragano che dopo aver attraversato il golfo del Messico dovrebbe raggiungere le coste degli Stati Uniti oggi, mercoledì, in quello che potrebbe essere il più intenso uragano a colpire il paese nell’ultimo secolo.

Martedì Milton è stato riclassificato di categoria 5, la più alta sulla scala Saffir-Simpson usata per l’intensità gli uragani, con venti che hanno raggiunto i 260 chilometri orari: è una potenza in grado di abbattere alberi, far collare tralicci e lampioni, rovesciare veicoli, fare grossi danni agli edifici e travolgere oggetti pesanti e apparentemente fissati a terra, come infrastrutture o mobili da giardino, oltre a interrompere reti elettriche per periodi estesi di tempo.

In Florida, tra l’altro, è appena passato anche la tempesta Helene, che ha provocato la morte di oltre 200 persone ed estesi danni in vari stati del sud degli Stati Uniti. Helene aveva raggiunto la Florida come uragano di categoria 4, e ha poi perso intensità: sono probabili variazioni di intensità anche per Milton, il cui impatto con la costa della Florida potrebbe avere comunque conseguenze molto gravi.

Ci si aspetta che Milton raggiunga la Florida sulla costa centro-occidentale, nella zona di Tampa Bay, in cui vivono oltre 3 milioni di persone: per come è conformata quell’area è particolarmente esposta a fenomeni atmosferici intensi provenienti dal mare. Gli ordini di evacuazione sono stati emessi complessivamente in undici contee, dove vivono quasi 6 milioni di persone.

Per le persone che sono state fatte evacuare sono stati predisposti decine di rifugi all’interno dello stato. Sono inoltre state organizzate corse gratuite con Uber per chi abbia bisogno di raggiungere uno di questi rifugi, ha detto il governatore della Florida Ron DeSantis, così come corse gratuite sui mezzi pubblici. Martedì le strade di diverse aree della Florida erano già deserte, ed è stato dispiegato l’esercito per controllare che gli ordini di evacuazione fossero stati rispettati.

Oltre alle evacuazioni, è stato ordinato lo sgombero dalle strade, con oltre 300 furgoni, di mobili, oggetti e detriti lasciati dal passaggio di Helene: gli oggetti pesanti da rimuovere erano talmente tanti che in alcuni casi le persone si sono organizzate per rimuoverli autonomamente, dato che gli operatori mobilitati dallo stato tardavano perché impegnati altrove.

Tra gli oggetti rimossi ci sono materassi intrisi d’acqua, divani e pezzi di pareti: «diventeranno come missili: è come una lancia che ti arriva addosso», ha detto un uomo impegnato nella loro rimozione ad Associated Press, riferendosi alla violenza con cui oggetti così pesanti possono arrivare addosso alle persone spinti dai venti dell’uragano.