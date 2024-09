L’uomo che ha confessato in tv di avere ucciso la madre

Caricamento player

Lorenzo Carbone, un uomo di 50 anni della provincia di Modena, ha confessato durante un’intervista con Pomeriggio 5 di avere ucciso la madre, e poco dopo è stato arrestato. L’intervista è andata in onda su Canale 5 lunedì pomeriggio.

Il giorno prima Loretta Levrini, 80 anni e madre di Carbone, era stata trovata morta in casa sua a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena, dall’altra figlia che era andata a farle visita. Fin dalle prime ore gli investigatori avevano ipotizzato che Levrini potesse essere stata uccisa. Mentre il corpo della donna era stato trasferito nel reparto di medicina legale dell’ospedale per l’autopsia, le indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco si erano concentrate sulla ricerca del figlio, di cui non si avevano più notizie. Levrini e Carbone vivevano insieme.

Lunedì un gruppo di giornalisti di Pomeriggio 5 che si stavano occupando del caso ha incontrato Carbone. Il giornalista ha visto un uomo «in stato confusionale» sotto la porta di casa di Levrini, si è avvicinato, gli ha chiesto chi fosse e l’uomo ha detto: «Sono Lorenzo». Dopodiché, dopo alcune domande incalzanti, l’uomo ha confessato l’omicidio. Ha detto che la madre soffriva di demenza e che la situazione era per lui molto pesante. Ha raccontato di avere provato a soffocare la donna con un cuscino, poi con una federa e di averla infine strangolata «con dei laccetti». Ha poi raccontato di essere andato a Pavullo, sull’Appennino modenese, e di aver passato lì la notte «per allontanarsi».

L’intervista si è conclusa con i giornalisti che hanno chiamato i carabinieri per avvisarli della confessione di Carbone e il suo arresto è stato mostrato in diretta. Il video della confessione è stato subito ripreso da diversi giornali ed è circolato moltissimo sui social network, dove la scelta di insistere nelle domande quando Carbone aveva già confessato e quella di mostrarne l’arresto è stata molto criticata. Myrta Merlino, la conduttrice del programma, ha detto al Corriere della Sera che si immaginava che qualcuno si sarebbe risentito: «Ricevo la telefonata del mio inviato qualche minuto prima di andare in diretta. […] Ho poco tempo per decidere. Mi preme solo una cosa: che non danneggi l’indagine. L’uomo era ricercato. Chiamo subito i carabinieri. Mi autorizzano a mandare in onda le immagini dell’intervista».

Merlino ha aggiunto che per non turbare troppo gli spettatori ha fatto tagliare le parti più crude, con i particolari di come era avvenuto l’omicidio.