Per fare il papa bisogna essere disposti a indossare molti cappelli

Domenica durante il suo lungo viaggio nel Sud Est asiatico papa Francesco ha visitato Vanimo, una piccola città della Papua Nuova Guinea, in Oceania: mentre incontrava i fedeli ha indossato un copricapo piumato tradizionale piuttosto appariscente e abbastanza diverso dallo stile che solitamente si associa a un capo religioso occidentale. Il copricapo, fatto con piume di uccello del paradiso gialle, bianche e marroni, è stato dato al papa da Steven Abala, un catechista del luogo.

Non è la prima volta che papa Francesco indossa un copricapo appariscente che gli viene regalato. Nel 2022 Wilton Littlechild, un nativo indigeno del Canada cresciuto in un collegio gestito dalla Chiesa cattolica, gli aveva donato un grande copricapo fatto di piume, del tipo che viene solitamente associato ai nativi americani nell’immaginario comune. Il papa era andato in Canada per chiedere scusa a nome della Chiesa per le violenze e gli abusi commessi nei collegi per bambini indigeni, usati per l’assimilazione forzata delle culture autoctone, e Littlechild, che è anche un capo tradizionale nella sua comunità, gli aveva regalato il copricapo in segno di rispetto.

Nel 2013 durante una visita a Rio de Janeiro i membri di una popolazione indigena tradizionale invece gli avevano dato una specie di cuffia con una corona circolare, fatta sempre di piume. Nel 2019 Francesco inoltre difese i copricapi di piume delle popolazioni amazzoniche: durante il Sinodo sull’Amazzonia a Roma disse di aver sentito qualcuno deridere l’aspetto di quelli indossati da alcuni partecipanti, e fece notare come anche molti cappelli indossati dal clero cattolico fossero bizzarri, in particolare la berretta dei cardinali, che ha sopra tre creste e un fiocco.

Nel 2016 Francesco ricevette ben tre diversi sombreri: il 12 febbraio un giornalista messicano gliene regalò uno mentre viaggiavano in aereo da Roma a Cuba, e il giorno dopo ne ricevette un altro mentre parlava nella piazza più grande di Città del Messico. Qualche mese dopo su un aereo in volo fra la Polonia e Roma un giornalista panamense gli regalò un sombrero pintao, che è tipico di Panama e ha una tesa più piccola rispetto a quelli messicani.

Non sempre i cappelli che vengono regalati al papa hanno un particolare significato culturale. Qualche settimana fa per esempio aveva indossato un cappello stile fedora con stampati degli animali colorati, offerto da un fedele in piazza San Pietro.

