Luna Rossa nella Coppa America è veloce e fotogenica

Con le regate di domenica la Coppa America di vela è arrivata a metà della sua prima fase, i cosiddetti “round robin”, gironi durante i quali tutte le imbarcazioni in gara si sfidano a turno. I primi quattro classificati dei round robin andranno poi alle semifinali contendendosi la possibilità di sfidare i vincitori della passata edizione, cioè Emirates Team New Zealand. La Coppa America è la più importante e antica competizione velica al mondo, arrivata alla 37esima edizione: l’ultima si era tenuta nel 2021 proprio in Nuova Zelanda, ad Auckland.

Alle regate partecipa l’imbarcazione italiana Luna Rossa, del team Prada Pirelli: ha cominciato molto bene, con 4 vittorie in altrettante regate della fase a gironi (tutta la competizione si svolge con regate tra due imbarcazioni). Le altre partecipanti sono Ineos Britannia, NYYC American Magic, Alinghi Red Bull Racing (svizzeri), Orient Express Racing Team (francesi). Luna Rossa, così come le altre imbarcazioni, è un monoscafo volante AC75, una versione aggiornata e quindi ancora più avanzata degli eleganti e velocissimi monoscafi visti per la prima volta quattro anni fa a Auckland, dove raggiunsero velocità superiori ai 55 nodi, quindi oltre i 100 chilometri orari. Max Sirena, attuale team director e skipper di Luna Rossa, nel 2021 definì queste barche le «più eccitanti con le quali abbia mai lavorato, quasi più belle da vedere che a navigarci sopra»: e in effetti sono assai fotogeniche.

Le regate dei round robin sono otto, ma vincendo la prossima Luna Rossa potrebbe aritmeticamente qualificarsi alle semifinali già domani. Un eventuale primo posto nel girone le permetterebbe di scegliere l’imbarcazione avversaria (fra quelle qualificate in semifinale) per il prossimo turno. Le vincenti delle semifinali si sfideranno nella finale, che si chiama Louis Vuitton Cup: chi vince ottiene il diritto di sfidare l’imbarcazione detentrice, il Team New Zealand, per il titolo di Coppa America.

La squadra neozelandese sta partecipando a questa fase preliminare, ma “fuori classifica”: le regate a cui partecipa non danno punti in classifica, né a sé né alle avversarie. Ha confermato di essere molto veloce e attrezzata per ripetere il successo di tre anni fa: ha già battuto tre volte in questa fase Luna Rossa, che nel 2021 vinse la Louis Vuitton Cup e poi perse coi neozelandesi 7 regate a 3. Per tradizione è la squadra detentrice a decidere formato della competizione e luogo di regata: di solito sceglie di “giocare in casa”, ma in questa edizione ha preferito Barcellona per motivi prevalentemente economici e di sponsor.