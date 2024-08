A guardare le Olimpiadi

Quando non sono puntate sugli atleti, le macchine fotografiche dei fotografi che seguono le Olimpiadi di Parigi sono spesso puntate sugli spalti, dove nei giorni scorsi son state avvistate un bel po’ di facce note. Nella gallery a seguire trovate foto di persone molto riconoscibili: da Snoop Dogg – che è dappertutto – a politici come Giorgia Meloni, Sergio Mattarella e Emmanuel Macron; ex sportivi come Serena Williams e Tom Brady; un po’ di reali europei e un largo numero di registi e attori come Tom Cruise, Greta Gerwig, Jessica Chastain, Ryan Gosling, Spike Lee, Nicole Kidman, Natalie Portman e John Travolta, per dirne solo alcuni.

