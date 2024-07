È stato ucciso Ismail Haniyeh, il capo politico di Hamas

Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas, è stato stato ucciso a Teheran, in Iran: lo ha detto in un comunicato il gruppo radicale palestinese che governa la Striscia di Gaza. In base a quanto detto da Hamas, Haniyeh sarebbe stato ucciso da un attacco aereo compiuto da Israele contro la sua residenza. Israele per ora non ha commentato.

Hanyeh era il capo del Politburo di Hamas, l’ente che si trova in cima all’organigramma del gruppo: è un consiglio di 15 membri di cui fanno parte soltanto figure politiche, e ha sede in Qatar, dove Haniyeh viveva dal 2019. Le Guardie rivoluzionarie, la principale forza militare dell’Iran, paese alleato di Hamas, hanno detto che al momento dell’uccisione Hanyeh si trovava in Iran per partecipare alla cerimonia d’insediamento del presidente Massoud Pezeshkian.

(In aggiornamento)