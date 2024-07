È il giorno di Netanyahu al Congresso degli Stati Uniti

Questa sera alle 20 ora italiana il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parlerà di fronte a deputati e senatori statunitensi per la quarta volta nella storia: nessun altro leader straniero ha tenuto così tanti discorsi al Congresso. È un importante segno di riconoscimento, che arriva però in un periodo molto caotico nella politica statunitense e di grandi tensioni tra il governo di Netanyahu e l’amministrazione del presidente Joe Biden.

Netanyahu è arrivato negli Stati Uniti lunedì: è il suo primo viaggio all’estero dagli attacchi del 7 ottobre e dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza. Netanyahu ha in programma di incontrare giovedì sia Biden sia la vice presidente Kamala Harris, da poco diventata la probabile candidata dei Democratici alle presidenziali di novembre. Il candidato Repubblicano Donald Trump ha invece scritto su Truth, il suo social media, che vedrà Netanyahu venerdì nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida.

L’idea di invitare Netanyahu a parlare al Congresso risale allo scorso marzo. Nacque dopo un discorso che Chuck Schumer, il leader dei Democratici al Senato, di origini ebraiche, tenne di fronte ai senatori. In quel discorso Schumer definì Netanyahu «un ostacolo alla pace» e sollecitò nuove elezioni in Israele. L’invito fu avanzo per reazione a quel discorso dallo Speaker della Camera Mike Johnson, un Repubblicano molto vicino a Netanyahu; ma secondo una fonte anonima sentita da Associated Press venne concordato anche con la Casa Bianca, cioè con Biden. La lettera d’invito a Netanyahu è stata infine firmata anche da Schumer e dal capogruppo dei Democratici alla Camera, Hakeem Jeffries.

Nella lettera di invito si legge che lo scopo della visita è «rafforzare il nostro [di Israele e Stati Uniti] rapporto duraturo e sottolineare la solidarietà dell’America con Israele».

Come accaduto anche in passato, l’invito al Congresso del primo ministro israeliano ha causato varie proteste nel dibattito pubblico. Associated Press, dopo aver parlato con decine di parlamentari del Partito Democratico, ha scritto che molti di loro probabilmente non saranno presenti durante il discorso di Netanyahu: se si rivelasse vero e se riguardasse un numero sostanziale di parlamentari sarebbe un fatto abbastanza notevole, perché storicamente il supporto a Israele è stato piuttosto trasversale negli Stati Uniti.

Alcuni parlamentari hanno detto che approfitteranno della visita di Netanyahu per parlare con i familiari degli ostaggi ancora dentro la Striscia di Gaza, arrivati negli Stati Uniti insieme al primo ministro israeliano. Sarà un modo per dimostrare il proprio appoggio a Israele senza per questo mostrare vicinanza a Netanyahu e al suo governo, che sovrintendono un’invasione che finora ha causato quasi 40mila morti palestinesi.

Anche l’ultima volta che Netanyahu andò a parlare di fronte al Congresso, nel 2015, la visita generò uno scontro tra Repubblicani e i Democratici. Anche in quel caso a invitarlo fu l’allora Speaker della Camera, John Boehner, ma lo fece senza consultare l’amministrazione dell’allora presidente Barack Obama.

In quel periodo Obama stava negoziando l’accordo sul nucleare iraniano (JPCOA), uno storico patto tra l’Iran e alcune tra le grandi potenze mondiali (Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Russia e Germania) per ridurre significativamente le capacità dell’Iran di produrre un’arma nucleare. Obama fu il principale promotore di quell’accordo, che però una aveva causato rottura con la destra israeliana, storicamente molto ostile all’Iran. Netanyahu usò il discorso per attaccare direttamente Obama e il suo vicepresidente Joe Biden. Per prassi il vice presidente siede alle spalle di un leader straniero che parla al Congresso: in quell’occasione Biden non partecipò al discorso.

Il discorso che Netanyahu terrà mercoledì sera dovrebbe essere più conciliante, ma in ogni caso la vicepresidente Kamala Harris, che in questi mesi è stata molto critica del governo israeliano, non sarà presente. Il suo staff ha fatto sapere che Harris ha un impegno preso da tempo, ma che la sua assenza non mette in discussione l’importanza del sostegno americano alla sicurezza di Israele. Al suo posto avrebbe dovuto partecipare la presidente pro tempore Patty Murray, che però è tra i parlamentari che hanno declinato l’invito. Sarà dunque il presidente della commissione Esteri al Senato, Ben Cardin, a sedere alle spalle del primo ministro durante il discorso.

Per mercoledì sono previste alcune proteste fuori da Capitol Hill, il palazzo che ospita il Congresso: sulla base delle richieste di autorizzazione a manifestare arrivate alle autorità ci si aspetta almeno 5mila persone. Già martedì alcune decine di manifestanti si erano ritrovate di fronte all’hotel in cui alloggia Netanyahu, mentre in centinaia avevano organizzato una protesta nel palazzo che ospita gli uffici della Camera dei Deputati. I manifestanti chiedono il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e l’arresto del primo ministro Netanyahu, nei confronti del quale è stato emesso un mandato d’arresto della Corte penale internazionale.

La visita negli Stati Uniti avviene in un momento molto delicato per Netanyahu: il suo consenso in Israele sta calando ed è ormai opinione diffusa che il primo ministro stia evitando di mettere fine alla guerra per un tornaconto politico personale: diversi analisti israeliani sono convinti che nel momento in cui si interrompesse la guerra, cioè una circostanza eccezionale nella vita politica e pubblica di Israele, le pressioni per fare dimettere Netanyahu emergerebbero da vari pezzi della società e della politica.

Per avere più possibilità di rimanere in carica a Netanyahu conviene presentarsi come uno statista riconosciuto a livello internazionale, nonché stretto alleato di una delle più grandi potenze del mondo. Prima di partire Netanyahu aveva detto alla stampa israeliana che aveva intenzione di parlare con Biden della prosecuzione della guerra contro Hamas, della minaccia dei gruppi armati sostenuti dall’Iran e della liberazione degli ostaggi, proiettando insomma un certo allineamento di vedute con gli Stati Uniti.

Dall’altro però l’amministrazione Biden, che comunque continua ad appoggiare Israele da un punto di vista militare, è sempre più fredda nei confronti del governo Netanyahu. La settimana scorsa Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale, aveva detto che l’incontro tra Biden e Netayahu avrebbe riguardato i negoziati per il cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi e il piano per gestire la situazione umanitaria a Gaza. Una prospettiva piuttosto diversa rispetto a quella presentata da Netanyahu.

La visita del primo ministro israeliano arriva oltretutto in un momento di grande concitazione nella politica statunitense. Negli ultimi giorni ci sono stati un attentato a Donald Trump e il ritiro di Biden dalle elezioni presidenziali di novembre. L’analista politico Mitchell Barak ha detto al New York Times che al momento insomma «nessuno è concentrato su questo incontro», dato che ci sono ben altre priorità.