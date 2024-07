Kamala Harris ha il sostegno di abbastanza delegati per diventare la candidata dei Democratici

L’agenzia di stampa Associated Press ha scritto che, in base a una serie di sondaggi condotti nelle ultime ore, Kamala Harris avrebbe il sostegno di abbastanza delegati e delegate per ottenere la nomination dei Democratici a candidata del partito alle elezioni presidenziali statunitensi. I sondaggi di Associated Press si basano su interviste con singoli delegati, oltre che su dichiarazioni pubbliche.

Il Partito Democratico sceglie ufficialmente il proprio candidato o la propria candidata durante una convention, che quest’anno si terrà a Chicago dal 19 al 22 agosto: a votare sono i delegati, persone scelte attraverso le primarie interne al partito svolte nei mesi scorsi. Fino a pochi giorni fa era sicuro di ottenere la nomination il presidente in carica Joe Biden, che aveva vinto le primarie. Domenica, però, Biden ha deciso di ritirarsi, dopo settimane di pressioni dentro al partito per via del suo stato di salute, e ha dato il proprio appoggio alla sua vice, Harris.

In poche ore Harris ha ricevuto il sostegno pubblico di molti tra i più importanti esponenti del partito e in un solo giorno ha raccolto già quasi 50 milioni di dollari in donazioni per la sua campagna elettorale. L’hanno sostenuta anche alcuni tra quelli che erano considerati suoi possibili avversari alla convention dove, dopo il ritiro di Biden, potrebbe in teoria candidarsi chiunque, anche chi non ha partecipato alle primarie. Secondo Associated Press al momento Harris avrebbe il sostegno di ben più dei 1.976 delegati necessari per vincere al primo scrutinio: nei sondaggi nessun delegato ha fatto il nome di altri possibili candidati.