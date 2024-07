Molti importanti Democratici stanno sostenendo Kamala Harris

Dopo aver annunciato il ritiro dalla campagna elettorale per le elezioni presidenziali statunitensi, Joe Biden ha detto di voler sostenere la candidatura della sua vice Kamala Harris. Dopo di lui molti tra i più importanti esponenti del Partito Democratico hanno deciso di sostenere Harris, cosa che di fatto ne consolida la posizione come la favorita per ottenere la nomination del partito, che verrà decisa ufficialmente nella convention dei Democratici che si terrà a Chicago dal 19 al 22 agosto.

Tra i primi a sostenere la candidatura di Harris ci sono stati l’ex presidente Bill Clinton e sua moglie Hillary, candidata alla presidenza alle elezioni del 2016 perse contro Donald Trump. In una dichiarazione comune hanno scritto che faranno «tutto il possibile per sostenere» Harris, soprattutto perché nulla li preoccupa di più della «minaccia rappresentata da un secondo mandato di Trump».

Un’altra importante politica Democratica che ha dato il proprio sostegno a Harris è stata la senatrice Elizabeth Warren, candidata alle primarie del 2020, che ha definito la vicepresidente «una combattente comprovata, che è stata una leader nazionale nella salvaguardia dei consumatori e nella protezione dell’accesso all’aborto».

Altri sostegni notevoli sono stati quelli di politici molto popolari che potenzialmente si sarebbero potuti candidare alla convention (dove dopo il ritiro di Biden chiunque vorrà candidarsi potrà farlo, anche se non ha partecipato alle primarie): tra questi spiccano il governatore della California Gavin Newsom, quello della Pennsylvania Josh Shapiro, quello del North Carolina Roy Cooper, e il segretario dei Trasporti Pete Buttigieg. Anche la deputata di New York Alexandria Ocasio-Cortez – che fino a pochi giorni fa era rimasta tra i pochi Democratici a difendere ancora Biden – ha dato il suo sostegno a Harris.

Altri importanti politici del partito hanno mantenuto una posizione neutrale per ora, come per esempio l’ex presidente Barack Obama, Chuck Schumer, leader della maggioranza al Senato, Hakeem Jeffries, leader del partito alla Camera, e Nancy Pelosi, ex speaker della Camera considerata la politica Democratica più esperta e influente dopo il presidente.

Il New York Times ha raccontato che in privato alcuni politici Democratici hanno detto di non volere “un’incoronazione” per Harris e che un processo più competitivo fino alla convention potrà solo andare a suo beneficio perché «potrebbe dissipare i dubbi sulle sue capacità politiche».

Allo stesso tempo il giornale fa notare come nel partito nelle ultime ore sia tornato un certo entusiasmo, che sembrava ormai perduto da settimane dopo il disastroso dibattito televisivo di Biden contro Trump e i sondaggi che davano il candidato Repubblicano in netto vantaggio. «Ora [i Democratici] vedono l’opportunità di riprendersi da quasi un mese di battaglie interne e da una corsa che sembrava diretta a sconfitte catastrofiche, dalla Casa Bianca fino a quelle nei singoli stati», ha scritto il New York Times.