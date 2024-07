I procuratori russi hanno chiesto una pena di 18 anni per il giornalista statunitense Evan Gershkovich

Venerdì la procura del tribunale russo in cui è in corso il processo contro il giornalista statunitense Evan Gershkovich ha chiesto per lui una condanna a 18 anni di carcere. Gershkovich, giornalista del Wall Street Journal molto esperto di Russia, è accusato di spionaggio: era stato arrestato a marzo del 2023 a Ekaterinburg, nella regione di Sverdlovsk, mentre lavorava a un articolo sulle operazioni del gruppo Wagner, ed era stato per oltre un anno in detenzione preventiva nella prigione di Lefortovo, a Mosca, nota per essere da oltre un secolo uno dei principali luoghi di detenzione di oppositori politici e giornalisti critici nei confronti del governo russo. Il processo si sta svolgendo a Ekaterinburg, a porte chiuse: i giudici annunceranno il loro verdetto più tardi, verso le 13 italiane.