Il giornalista statunitense Evan Gershkovich, detenuto in Russia dal 2023, è stato incriminato per spionaggio e sarà processato

La Procura generale federale russa ha formalizzato le accuse di spionaggio contro il giornalista statunitense Evan Gershkovich: il suo processo si terrà nella città di Ekaterinburg, nell’entroterra russo, in una data ancora da definirsi. La notizia è stata data dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti, controllata dal governo.

La procura ha detto che Gershkovich è accusato di spionaggio per aver «raccolto informazioni segrete» riguardo a una struttura che costruisce e ripara attrezzature militari nella regione di Ekaterinburg. Non sono però state presentate prove per sostenere queste accuse.

Gershkovich, giornalista del Wall Street Journal, era stato arrestato in Russia a marzo del 2023 con accuse di spionaggio ritenute false e pretestuose da molti paesi e osservatori indipendenti. Da allora è detenuto a Mosca in attesa del processo: finora si erano tenute solo delle udienze, tutte a porte chiuse, che erano servite a prolungare la sua detenzione preventiva, ma le accuse non erano ancora state formalizzate.