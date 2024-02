Navalny stava per essere liberato in uno scambio di prigionieri, ha detto la presidente della sua Fondazione anticorruzione

In un video pubblicato lunedì su YouTube, Maria Pevchikh, la presidente della Fondazione anticorruzione del dissidente russo Alexey Navalny, ha sostenuto che da due anni era in corso un negoziato per uno scambio di prigionieri che avrebbe dovuto portare alla liberazione di Navalny, se non fosse morto il 16 febbraio in una prigione di massima sicurezza in Siberia, in Russia. Secondo Pevchikh, l’accordo era molto vicino dall’essere concluso: «Alexei Navalny avrebbe potuto essere seduto qui proprio ora. Non è una figura retorica, sarebbe potuto e dovuto succedere». Pevchikh ha anche accusato il presidente russo Vladimir Putin di avere ucciso Navalny perché si sarebbe opposto all’accordo.

Pevchikh ha detto che Navalny avrebbe dovuto essere liberato insieme a «due cittadini statunitensi» in cambio di Vadim Krasikov, ex agente dei servizi di sicurezza russi (FSB, l’agenzia erede del più noto KGB) che si trova in carcere in Germania dal 2021 per avere ucciso in territorio tedesco nel 2019 l’ex comandante dei ribelli ceceni Zelimkhan Khangoshvili.

Nessuno dei tre paesi coinvolti ha per ora commentato le dichiarazioni di Pevchikh e non si sa nemmeno chi avrebbero dovuto essere i due cittadini statunitensi coinvolti nello scambio. Poche settimane fa comunque Putin aveva detto al conduttore televisivo statunitense Tucker Carlson che fra la Russia e gli Stati Uniti erano in corso dei colloqui per la liberazione del giornalista statunitense del Wall Street Journal Evan Gershkovich, detenuto in Russia con l’accusa di spionaggio, facendo intendere che la Russia avrebbe voluto in cambio la liberazione di Krasikov. Non è possibile per ora confermare questa informazione.

A settembre del 2023 il Wall Street Journal aveva scritto che erano in corso dei negoziati segreti per la liberazione di Krasikov in cambio di alcuni cittadini occidentali e dissidenti detenuti in Russia. L’articolo diceva che fra i prigionieri interessati c’era anche Alexei Navalny. Due giorni dopo la sua morte, il 18 febbraio, il quotidiano tedesco Bild aveva sostenuto che Navalny fosse morto proprio mentre si stavano chiudendo i negoziati che avrebbero portato alla sua liberazione in cambio di quella di Krasikov. Tuttavia, la Bild non aveva rivelato l’identità delle sue fonti e non essendo considerata una testata particolarmente attendibile questa notizia non era stata ripresa dalle testate internazionali più autorevoli.