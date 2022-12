La Russia ha liberato la cestista statunitense Brittney Griner

La giocatrice di basket statunitense Brittney Griner è stata liberata dal centro di detenzione in cui si trovava in Russia, in uno scambio di prigionieri con il trafficante d’armi russo Viktor Bout, che era detenuto negli Stati Uniti da 10 anni. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato il rilascio di Griner in una breve conferenza stampa.

Biden: "After months of being unjustly detained in Russia… Brittney [Griner] will soon be back in the arms of her loved ones, and she should've been there all along" https://t.co/5CktZhz92s pic.twitter.com/Ten1564oJU — Bloomberg (@business) December 8, 2022

Griner ha 32 anni ed è una delle cestiste più conosciute al mondo, che ha vinto due volte la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Era stata arrestata in Russia lo scorso febbraio all’aeroporto di Mosca con l’accusa di contrabbando di droga, perché aveva con sé alcune cartucce per un vaporizzatore con olio di hashish (un derivato della cannabis), che in Russia è vietato. Dal mese scorso era detenuta in una colonia penale, un centro di detenzione russo particolarmente duro, dove i detenuti sono costretti a lavorare per lo stato.

In aggiornamento.