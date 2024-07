La lunga storia degli attentati ai presidenti degli Stati Uniti

Da lunedì è in corso a Milwaukee la convention del Partito Repubblicano che ha formalizzato la candidatura di Donald Trump alla presidenza. È cominciata due giorni dopo l’attentato in cui Trump è stato ferito a un orecchio, e questo ha dato all’evento tutta un’altra dimensione. Il vicedirettore del Post Francesco Costa è negli Stati Uniti, sta seguendo la convention e in un nuovo video sul canale YouTube Da Costa a Costa, il primo dal Wisconsin, racconta i numerosi precedenti di attentati a presidenti statunitensi, ma anche come vanno le cose a Milwaukee, adesso.