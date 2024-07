Le foto dei festeggiamenti della Spagna per la vittoria agli Europei

Lunedì 15 luglio i calciatori della Nazionale spagnola, che ha appena vinto gli Europei maschili, sono tornati a Madrid, per festeggiare la vittoria del torneo, la quarta (più di tutte le altre Nazionali). La squadra ha incontrato prima la famiglia reale al Palacio de la Zarzuela, una residenza privata del re, poi il primo ministro Pedro Sánchez alla Moncloa, la sede del governo, e infine ha raggiunto plaza de Cibeles a bordo di un autobus scoperto sul quale c’era scritto, in inglese, It’s only the beginning (È solo l’inizio).

Nella piazza, una delle principali di Madrid (quella in cui solitamente festeggiano le vittorie i tifosi del Real Madrid), c’erano migliaia di tifose e tifosi spagnoli ad aspettare la Nazionale ed era stato allestito un palco sul quale i calciatori hanno portato la coppa. Il capitano della Spagna, Álvaro Morata, ha presentato tutti e ventisei i giocatori. «Era dai festeggiamenti per i Mondiali del 2010, quando oltre un milione di persone riempì le strade, che la squadra non organizzava una festa di queste dimensioni con i suoi tifosi», ha scritto El País, il principale quotidiano spagnolo.

