Trump è stato ferito durante un comizio

Donald Trump, il candidato Repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, è stato ferito durante un comizio che stava tenendo a Butler, una cittadina a nord di Pittsburgh, in Pennsylvania. Durante il comizio a un certo punto si sono sentiti una decina di colpi che sono sembrati degli spari: subito dopo Trump è stato circondato dagli agenti del Secret Service, l’agenzia di guardie del corpo dei principali leader politici statunitensi, e aveva del sangue sull’orecchio e sulla faccia. Non si sa se siano state ferite altre persone presenti al comizio.

Subito dopo Trump ha agitato il pugno verso la folla: sembra che non sia stato ferito gravemente. Il comitato elettorale di Trump ha confermato che Trump «sta bene» ed è stato ricoverato in un ospedale locale. Non è chiaro al momento quali siano esattamente le sue condizioni e dove sia stato portato. Un funzionario dell’amministrazione statunitense ha detto a CBS News che Trump «è al sicuro», ma senza fornire ulteriori dettagli.