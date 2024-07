La ciclista italiana Elisa Longo Borghini ha vinto il Giro d’Italia

La ciclista italiana Elisa Longo Borghini ha vinto per la prima volta il Giro d’Italia femminile, una delle principali corse ciclistiche a tappe, chiamata ufficialmente Giro d’Italia Women. Era dal 2008 che un’italiana non vinceva il Giro d’Italia: in quel caso fu Fabiana Luperini, per la quinta volta peraltro. Longo Borghini ha mantenuto la maglia rosa (quella indossata dalla ciclista che è prima nella classifica generale) dalla prima tappa, quella a cronometro vinta a Brescia domenica 7 luglio, fino all’ottava e ultima, corsa domenica 14 luglio da Pescara all’Aquila.

Prima dell’ultima tappa Longo Borghini aveva un solo secondo di vantaggio sulla belga Lotte Kopecky: alla fine è riuscita ad aumentare quel margine, staccando Kopecky negli ultimi chilometri e vincendo il Giro d’Italia con 21 secondi di vantaggio. Al terzo posto in classifica generale è arrivata la ventiduenne australiana Neve Bradbury. La vittoria al Giro di Longo Borghini arriva dopo le sette vittorie consecutive della nederlandese Annemiek van Vleuten, una delle cicliste più forti di sempre, che si è ritirata lo scorso anno.

Longo Borghini ha 32 anni, corre per la squadra Lidl-Trek ed è una delle cicliste italiane più forti degli ultimi anni. In carriera ha vinto alcune importanti corse di un giorno come il Giro delle Fiandre (nel 2015 e nel 2024), la Strade Bianche (nel 2017) e soprattutto la Parigi-Roubaix nel 2022, oltre a due medaglie di bronzo alle Olimpiadi, nel 2016 e nel 2021. Al Giro d’Italia fu seconda nel 2017, terza nel 2020 e quarta nel 2022, mentre quest’anno oltre al Giro d’Italia e a quello delle Fiandre ha vinto anche il Trofeo Oro in Euro e la Freccia del Brabante; alle Olimpiadi di Parigi sarà tra le favorite per vincere una medaglia nella prova in linea.