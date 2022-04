Elisa Longo Borghini ha vinto la Parigi-Roubaix

La ciclista italiana Elisa Longo Borghini ha vinto la seconda edizione femminile della Parigi-Roubaix, una delle grandi classiche di un giorno del ciclismo internazionale. Longo Borghini, campionessa nazionale in carica e medaglia di bronzo alle ultime due Olimpiadi estive, ha vinto in solitaria al termine di una fuga iniziata a trenta chilometri dall’arrivo al velodromo di Roubaix, nel nord della Francia. Al secondo posto è arrivata la belga Lotte Kopecky, al terzo l’olandese Lucinda Brand. Per Longo Borghini è la seconda vittoria in una delle cosiddette classiche monumento del ciclismo, dopo quella ottenuta nel 2015 al Giro delle Fiandre.

È TUTTO TUO IL VELODROMO ELISA, È TUTTO TUO! 🇮🇹 La Roubaix è ancora italiana: Longo Borghini vince la 2a edizione femminile dopo un’azione solitaria a 30km dal traguardo. Una gioia incontenibile 💙💙🏆#EurosportCICLISMO | #ParisRoubaixFemmes | #ParisRoubaix pic.twitter.com/e9lQACBVj1 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) April 16, 2022