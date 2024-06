Joe Biden è andato male nel primo dibattito con Donald Trump

Nella notte tra giovedì e venerdì c’è stato il primo dibattito televisivo tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, il presidente in carica Joe Biden (Democratico) e l’ex presidente Donald Trump (Repubblicano). Il dibattito, trasmesso dalla rete televisiva CNN e durato circa 90 minuti, è stato commentato da tutti i giornali statunitensi come piuttosto deludente per Biden, che aveva la voce roca (alcuni suoi collaboratori hanno parlato di un raffreddore) e in alcuni momenti era esitante e ha avuto difficoltà nel tenere il punto del proprio discorso.

Al contrario Trump è sembra molto più pronto ma soprattutto aggressivo nei confronti di Biden, e ha più volte attaccato il candidato Democratico, usando in più occasioni argomenti falsi a cui Biden non ha saputo rispondere con tempestività.

Il dibattito è stato il primo di due prima delle elezioni di novembre: è stato organizzato molto prima rispetto al passato, quando non ci sono ancora state le convention estive dei due partiti (in cui le nomine dei candidati vengono ufficializzate). Si è svolto in uno studio televisivo senza pubblico, moderato dai giornalisti di CNN Jake Tapper e Dana Bash. Biden e Trump hanno potuto rispondere alle domande uno per volta, con il microfono spento mentre l’altro parlava, in modo da non interrompersi e sovrapporsi.

Il dibattito è cominciato con i due candidati che sono entrati nello studio senza che si salutassero o si stringessero la mano. Le prime domande hanno riguardato le politiche economiche che i due intendono applicare, quelle sulle tasse e la questione dell’aborto.

Dopo alcuni scambi di accuse reciproche c’è stato il primo inciampo di Biden, che parlando dei risultati della propria amministrazione in ambito di sanità ha di colpo perso il filo del discorso, e prima che il tempo a sua disposizione scadesse ha detto un po’ improvvisamente «Abbiamo finalmente battuto Medicare», il programma di assistenza sanitaria riservato agli anziani, probabilmente volendosi in realtà riferire alla pandemia da coronavirus.

In seguito Biden ha cercato di aggiustare il dibattito attaccando Trump su temi ai quali sa che gli elettori Democratici sono più vicini, come la questione della gestione dei migranti e quella del libero accesso all’aborto: quasi due anni ci fu la storica decisione della Corte Suprema di ribaltare la sentenza Roe v. Wade che dal 1973 garantiva l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza negli Stati Uniti, dopo che tre dei giudici conservatori della Corte erano stati nominati da Trump.

Quando si è trattato di parlare di migranti, Biden ha nuovamente mostrato difficoltà nel mantenere la chiarezza del suo discorso. Dopo che Biden aveva difeso in modo incerto le proprie politiche sulla sicurezza alle frontiere, Trump gli ha risposto: «Non so davvero cosa abbia detto alla fine di quella frase. Non credo che sappia nemmeno lui cosa ha detto».

Quando si è trattato di parlare della guerra della Russia in Ucraina e del sostegno a quest’ultima da parte degli Stati Uniti, Trump ha detto di essere sicuro di poter risolvere tutto dopo aver vinto le elezioni e ancor prima dell’eventuale inizio del suo mandato, dopo il giuramento a gennaio. «Risolverò la guerra tra Putin e Zelensky come presidente eletto prima di entrare in carica il 20 gennaio».

Biden gli ha risposto prontamente accusandolo di aver detto di voler far uscire gli Stati Uniti dalla NATO, l’alleanza militare dei principali paesi occidentali, dove potrebbe entrare anche l’Ucraina in futuro. «Vuoi iniziare una guerra nucleare, continua a parlare, vai avanti, lascia che Putin entri e controlli l’Ucraina, e che poi vada in Polonia e in altri luoghi. Cosa succederà allora?», ha detto Biden.

Nel corso del dibattito Trump ha più volte fatto affermazioni false, per esempio quando si è parlato dell’attacco al Congresso statunitense del 6 gennaio 2021, quando i suoi sostenitori cercarono con la violenza di fermare la certificazione delle elezioni presidenziali del 2020, vinte da Biden. Ha accusato, per esempio, l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi (Democratica) di essersi rifiutata di schierare la Guardia nazionale per difendere il Congresso, cosa che non è vera e su cui peraltro Pelosi non aveva nessun potere.

Verso la fine del dibattito è stato chiesto a Trump se, nel caso di vittoria di Biden, avrebbe accettato il risultato. Trump ha cercato di schivare la domanda, anche se ha detto che la violenza politica in qualsiasi forma sarebbe inaccettabile (sempre in riferimento all’assalto al Congresso).