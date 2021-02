L’assalto al Congresso raccontato da Alexandria Ocasio-Cortez

Nei giorni successivi all’attacco al Congresso degli Stati Uniti, avvenuto lo scorso 6 gennaio, le indagini dei procuratori federali avevano fatto emergere le intenzioni di alcuni degli assalitori di sequestrare e «assassinare i deputati». Alexandria Ocasio-Cortez, 31enne deputata del Partito Democratico diventata molto nota in occasione delle elezioni del 2018, ha detto più volte di aver avuto paura di essere uccisa nell’attacco. Martedì in una diretta su Instagram ha spiegato nel dettaglio come ha vissuto gli eventi del 6 gennaio.

Nei primi minuti del video, Ocasio-Cortez parla dell’importanza di continuare a discutere dell’assalto al Congresso, aggiungendo che chi chiede di «andare avanti», o di «dimenticare quel che è successo», usa gli stessi metodi di «chi commette abusi» su altre persone. Nel video racconta di essere stata lei stessa vittima di abusi: «Sono una sopravvissuta di una violenza sessuale, e non l’ho raccontato a molte persone nella mia vita».

Ocasio-Cortez specifica come il suo racconto dell’attacco sia personale e dice che già da diversi giorni prima, lei e altri deputati e senatori, sia Democratici che Repubblicani, si aspettavano che accadesse qualcosa, avendo ricevuto dei messaggi che raccomandavano di stare attenti, soprattutto il 6 gennaio.

Poco dopo le 13 di quel giorno, si racconta nel video, Ocasio-Cortez ha sentito dei pugni violenti contro la porta del suo ufficio. È scappata di corsa, rifugiandosi nel bagno. A quel punto un uomo è entrato nel suo ufficio gridando molte volte «dov’è, dov’è?», battendo contro le pareti, mentre lei rimaneva nascosta dietro la porta del bagno. Quando ha provato a vedere di chi si trattasse, attraverso la fessura della porta socchiusa, ha visto «un uomo bianco con un cappello nero». Ocasio-Cortez ha detto di non essere mai stata «più silenziosa» in tutta la sua vita e che quello è stato uno dei momenti in cui ha avuto più paura di morire.

Dopo un po’ di tempo una persona del suo staff si è avvicinata dicendole che poteva uscire, che l’uomo minaccioso era uscito dal suo ufficio, ed entrambi si sono rifugiati nell’ufficio di Katie Porter, deputata Democratica per la California.

La stessa Porter, ospite all’emittente televisiva MSNBC, ha raccontato quel che è avvenuto dopo, dicendo di aver trovato Alexandria Ocasio-Cortez molto impaurita e di aver provato a rassicurarla, dicendole: «Sono una madre, sono calma, ho tutto ciò che ci serve. Possiamo sopravvivere in quest’ufficio per un mese». Ocasio-Cortez le ha risposto: «Spero di poter diventare anche io mamma, spero di non morire oggi».

Katie Porter recounts how she and AOC hid in her office during the Jan. 6 insurrectionist riot.

"I'm a mom. I'm calm. I have everything we need. We can live for like a month in this office. And she said, 'I hope I get to be a mom, I hope I don’t die today.'" pic.twitter.com/efa6ASPOGf

— Justin Baragona (@justinbaragona) February 2, 2021