All’esercitazione antisismica nei Campi Flegrei hanno aderito in pochissimi

Questa mattina si sta svolgendo un’importante esercitazione antisismica nella zona dei Campi Flegrei, la vasta area vulcanica vicino a Napoli che spesso è interessata da terremoti. I residenti dei comuni di Bacoli, Pozzuoli e di alcuni quartieri di Napoli dovranno simulare l’evacuazione che seguirebbe un eventuale terremoto.

Per partecipare era necessario fare domanda al proprio comune, ma le adesioni sono state pochissime, in totale hanno fatto richiesta circa 500 persone. Di queste circa 300 hanno aderito a Pozzuoli, che ha 76mila abitanti, e altre 200 a Bacoli, che ne ha 25mila. A Napoli hanno aderito appena 28 persone: la città ha più di 910mila abitanti, anche se l’esercitazione coinvolge solo i quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo.

Secondo le prime informazioni, diffuse da testate locali, la partecipazione effettiva sarebbe ancora inferiore rispetto alle adesioni: il quotidiano Il Mattino ha scritto che mercoledì mattina al punto di ritrovo di Pozzuoli erano presenti appena nove cittadini, cinque dei quali non erano nemmeno registrati. Il sindaco Luigi Manzoni ha detto all’Adnkronos che la scarsa partecipazione potrebbe essere dovuta al fatto che circa un mese fa, il 20 maggio, ai Campi Flegrei erano state registrate delle vere scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 4.4. Molti cittadini erano usciti dalle proprie abitazioni temendo eventuali crolli o danni agli edifici, ma non c’erano stati feriti o danni gravi. «La vera esercitazione c’è stata un mese fa, siamo quindi ancora in fase emergenziale ed è questo l’elemento che porta i cittadini a non partecipare alle esercitazioni», ha detto Manzoni.

Sempre mercoledì, durante un evento alla Camera, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha definito «desolante» e «disarmante» la scarsa partecipazione all’esercitazione. «Questo la dice lunga su quanta propensione noi italiani abbiamo verso la prevenzione».

L’esercitazione è divisa in due fasi: la prima si è svolta ieri, il 25 giugno, e ha coinvolto le istituzioni e le autorità di soccorso che dovrebbero intervenire in caso di emergenza. È stato diffuso un messaggio che informava di un finto sciame sismico (ossia una sequenza di scosse di terremoto di lieve o media intensità), che ha messo in moto le procedure.

La prima parte dell’esercitazione si è svolta prendendo per vero il cosiddetto “scenario bradisismico 3”, il quale ipotizza cinque scosse con magnitudo massima di 4.4 chiaramente percepibili dalla popolazione e danni diffusi sul territorio. Sono quindi stati attivati tutti gli enti che verrebbero coinvolti in caso di reale emergenza, tra cui i centri operativi comunali, il Centro coordinamento soccorsi della prefettura di Napoli e le amministrazioni locali. L’obiettivo era assicurarsi che tutte le comunicazioni, le infrastrutture e le procedure previste in caso di emergenza funzionassero senza intoppi, e che tutti i soggetti coinvolti sapessero cosa fare.

Oggi invece verrà coinvolta anche la popolazione. Quando scatterà il finto allarme, i cittadini che hanno fatto domanda per partecipare dovranno andare nei punti di ritrovo che sono stati loro assegnati in base al posto in cui vivono: due sono a Pozzuoli, due a Bacoli e uno a Napoli. Da lì saranno portati in navetta verso altri centri di ritrovo, detti “hub”, dove verranno censiti, assistiti e, in caso di necessità, assegnati ad alloggi di emergenza. Saranno predisposte anche postazioni dei vigili del fuoco e di altre autorità coinvolte.

«Abbiamo sempre sollecitato una partecipazione importante dei cittadini alle simulazioni», ha detto al Corriere della Sera Italo Giulivo, direttore della Protezione civile regionale. «Cerchiamo di far capire loro che è importante esercitarsi perché non stiamo parlando di scenari surreali ma di scenari reali».

Quella del 25 e del 26 giugno è la seconda esercitazione antisismica organizzata quest’anno nei Campi Flegrei, ma la prima a chiamare in causa tutti i cittadini. La precedente esercitazione, che si svolse il 22 aprile, riguardò principalmente le autorità di soccorso e furono evacuate solo alcune scuole. Una terza esercitazione è in programma a ottobre. In realtà le esercitazioni del 25 e del 26 giugno avrebbero dovuto svolgersi a fine maggio, ma sono state posticipate proprio a causa delle scosse del 20 maggio.

I vulcani attivi nella zona dei Campi Flegrei hanno una struttura detta “caldera”, cioè un’area ribassata a forma più o meno circolare che si è formata per effetto di grandi eruzioni esplosive. L’attività sismica è dovuta al bradisismo, cioè alla lenta deformazione del suolo della caldera, un processo di sollevamento che riguarda in particolare l’area di Pozzuoli. Nell’ultimo anno ai Campi Flegrei ci sono state migliaia di scosse, ma tutte di lieve entità. La particolare conformazione geologica dell’area e l’intenso sviluppo urbanistico avvenuto nell’ultimo secolo contribuiscono però ad alimentare la preoccupazione degli abitanti, molti dei quali non si sentono al sicuro nelle loro case. Tuttavia negli ultimi mesi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha più volte segnalato l’importanza di non fare allarmismo e attenersi ai dati, che «non mostrano evidenze dell’imminenza di una eruzione vulcanica, tantomeno di grandi proporzioni».

