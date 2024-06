Weekly Beasts

Tra le immagini di animali della settimana c’è il fermo immagine di un video che mostra un lupo inseguire un’antilope tibetana incinta nella riserva naturale nazionale di Qiangtang, in Cina. L’attacco le ha procurato ferite allo stomaco e al collo a cui non è riuscita a sopravvivere, nonostante l’intervento dei ranger della zona che hanno provato a curarla. È una storia che potreste trovare triste, ma è un’immagine notevole come lo sono le foto che mostrano gli animali nei loro habitat che si comportano in modo naturale. A seguire ci sono salti di delfini, panda con il muso nascosto, un gatto tra il filo spinato, rane e beluga.