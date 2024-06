In Francia i Repubblicani hanno annunciato un accordo con l’estrema destra

In Francia Eric Ciotti, presidente dei Repubblicani, partito di centrodestra, ha annunciato martedì al telegiornale della televisione TF1 l’intenzione di fare un accordo elettorale con il Rassemblement National (RN), partito di estrema destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella, che ha vinto le ultime elezioni europee. In vista delle elezioni legislative del 30 giugno – indette dal presidente Emmanuel Macron proprio in seguito ai risultati delle europee – Ciotti ha detto di ritenere necessario un accordo tra «tutti quelli che si ritrovano nelle idee della destra», per opporsi alle politiche di Macron e al «pericolo della sinistra».

La scelta di Ciotti è notevole e ha causato immediatamente un grande dibattito, anche all’interno del partito, perché fino a oggi tutte le forze politiche francesi avevano sempre escluso accordi con l’estrema destra. Subito dopo l’annuncio vari esponenti dei Repubblicani si sono detti contrari alla scelta e hanno chiesto pubblicamente le dimissioni del presidente del partito.

I Repubblicani, partito fondato nel 2015 dall’ex presidente Nicolas Sarkozy ed erede dell’Unione per un Movimento Popolare (UMP), nelle ultime elezioni legislative del 2022 ha preso il 10,4 dei voti, scendendo all’8,5 nelle recenti elezioni europee. Ciotti lo presiede dal dicembre 2022 e nella decisione di un accordo con il Rassemblement National ha detto di essere sostenuto da buona parte del partito.

Dopo le critiche seguite all’annuncio, ha escluso la possibilità di dimissioni e ha rifiutato il principio del cosiddetto «cordone sanitario» per isolare l’estrema destra: è il principio che era stato seguito negli ultimi anni da quasi tutte le forze politiche francesi, che in caso di ballottaggi avevano sempre sostenuto il candidato alternativo a quello dell’estrema destra del RN. In Francia è previsto il doppio turno anche nelle elezioni del presidente della Repubblica e questa opposizione al partito di Le Pen aveva compattato il resto della politica francese.

La scelta di Ciotti è stata accolta con favore da Marine Le Pen, che l’ha definita «coraggiosa», e da Jordan Bardella, che su X (Twitter) ha detto che l’interesse dei francesi è unire le forze per «lottare contro il caos migratorio, ristabilire l’autorità e l’ordine e sostenere il potere d’acquisto dei francesi».

Lunedì sera, al termine di un incontro durato diverse ore, i partiti della sinistra francese si erano accordati per presentarsi uniti alle elezioni legislative anticipate a doppio turno del 30 giugno e del 7 luglio.

– Leggi anche: Il caos della politica francese, spiegato