Clarence Thomas, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, ha ammesso di essersi fatto pagare le vacanze da un finanziatore del Partito Repubblicano

Venerdì il giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Clarence Thomas ha ammesso per la prima volta di essersi fatto pagare delle vacanze di lusso dall’imprenditore miliardario Harlan Crow, che è anche un importante finanziatore del Partito Repubblicano.

La rivelazione è contenuta nel modulo che Thomas, come tutti i giudici della Corte Suprema, è tenuto a presentare ogni anno per dimostrare la provenienza delle proprie finanze, e che è stato pubblicato venerdì.

Tra le altre cose, il rapporto certifica che nel 2019 Crow pagò a Thomas due viaggi: uno che fece con sua moglie in Indonesia, durante il quale si spostarono in più occasioni su un jet privato di proprietà di Crow e su un grande yacht di lusso, e l’altro in un club esclusivo di Sonoma, in California.

I viaggi che Thomas accettò da Crow nel 2019 furono rivelati lo scorso anno da un’inchiesta del giornale online ProPublica, ma è la prima volta che il giudice li menziona esplicitamente in un documento finanziario. ProPublica rivelò anche che Thomas aveva l’abitudine di trascorrere almeno una settimana ogni estate in un resort di proprietà di Crow sui monti Adirondack, nello stato di New York, e occasionalmente in altri posti, talvolta anche in presenza dell’imprenditore.

Thomas ha 75 anni, ed è noto per essere il membro più conservatore della Corte Suprema. Venerdì, oltre a Thomas, hanno presentato i propri moduli altri sette dei nove giudici che compongono la Corte Suprema: l’unico a non averlo ancora fatto è Samuel Alito, che ha ricevuto una proroga di 90 giorni.