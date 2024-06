Claudia Sheinbaum è in netto vantaggio nelle elezioni presidenziali in Messico

Domenica in Messico si è votato per rinnovare il parlamento ed eleggere il presidente: lo spoglio è iniziato da poco, ma con il 22 per cento circa delle schede scrutinate Claudia Sheinbaum, candidata di MORENA, il partito del presidente uscente Andrés Manuel López Obrador (noto con l’acronimo AMLO, di centrosinistra), è in netto vantaggio. I risultati parziali sembrano per ora confermare i sondaggi che davano Sheinbaum sopra il 50 per cento. Il divario con la sua principale rivale, Xóchitl Gálvez che rappresenta una coalizione di partiti di centro e di centrodestra, è più del 20 per cento.

Le urne si sono chiuse alle 20 ora locale, le 4 di mattina in Italia. Verrà proclamata presidente, con un mandato di sei anni che inizierà il primo ottobre, la candidata che avrà ottenuto il maggior numero di voti in un turno unico, senza ballottaggio. Alle elezioni si è votato anche per i 500 deputati della Camera, i 128 senatori e i governi di nove Stati: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatàn e di Città del Messico.

Claudia Sheinbaum ha 61 anni, è un’ingegnera energetica ed è l’ex sindaca di Città del Messico dove era stata eletta nel 2017 con un programma basato su due punti principali: aumentare la sostenibilità ambientale di una città nota come una delle più inquinate al mondo e combattere la violenza dei gruppi criminali. È riuscita soprattutto nel secondo intento: durante il suo mandato a Città del Messico gli omicidi si sono quasi dimezzati, anche se sono circolati dubbi sull’affidabilità dei dati. Sheinbaum si è occupata, tra le altre cose, di clima ed è stata parte dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dell’ONU, il principale organismo scientifico internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici.

Sheinbaum è entrata in politica nel 2000 e fin da subito la sua carriera è stata legata a quella di López Obrador, che nel periodo in cui lui era sindaco l’ha nominata assessora all’Ambiente di Città del Messico. Quando nel 2014 AMLO ha lasciato il suo partito storico di sinistra, il PRD, lei lo ha seguito e ha contribuito a creare MORENA, il partito di cui ora entrambi fanno parte.

I giornali scrivono che moltissime persone stanno cominciando ad arrivare nella piazza principale di Città del Messico: sono sostenitori e sostenitrici di Sheinbaum che si preparano a festeggiare in attesa dell’annuncio dei risultati ufficiali.

Se eletta, Sheinbaum dovrà affrontare numerosi problemi storici del Messico: un’economia che cresce ma non quanto sarebbe necessario, la violenza del narcotraffico, che negli ultimi anni è aumentata, e l’immigrazione. In caso di vittoria, Sheinbaum dovrà anche fare i conti con l’eredità ingombrante del suo predecessore: AMLO è infatti la figura politica più rilevante e carismatica degli ultimi trent’anni in Messico e resta molto amato tra la popolazione. Alcuni analisti ritengono che Sheinbaum, dopo aver vinto le elezioni grazie alla popolarità di AMLO, non sarà davvero in grado di liberarsi dalla sua influenza, e rimarrà una presidente sotto tutela. Sia Sheinbaum sia AMLO, ovviamente, negano questa possibilità.