Un elicottero con a bordo il presidente dell’Iran Ebrahim Raisi ha avuto un incidente

Domenica in Iran un elicottero con a bordo il presidente del paese, Ebrahim Raisi, ha avuto un incidente e al momento non si trova. Lo hanno riferito i media di Stato iraniani e i rappresentanti della missione dell’Iran alle Nazioni Unite. È in corso da ore una grossa operazione di ricerca, resa però particolarmente difficile dal fatto che nella zona in cui si presume si trovi l’elicottero c’è molta nebbia. Non ci sono invece informazioni sulle condizioni delle persone a bordo.

Non si conoscono le cause dell’incidente: i media iraniani hanno detto solo che l’elicottero ha avuto «un brusco atterraggio» nei pressi della città di Jolfa, nella provincia iraniana dell’Azerbaigian Orientale, nel nord-ovest del paese. L’agenzia statale IRNA scrive che l’incidente potrebbe essere avvenuto nell’area protetta di Dizmar (che è appunto vicino a Jolfa), una zona montuosa e boschiva dove quindi le ricerche sono difficili. Oltre al presidente Raisi sull’elicottero c’era anche il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian.

Secondo l’agenzia di stampa semiufficiale Tasnim, qualcuno a bordo dell’elicottero sarebbe riuscito a fare una chiamata di emergenza: il ministro dell’Interno, Ahmad Vahidi, ha confermato che c’è stato un contatto radio con l’elicottero ma non ha detto altro. È probabilmente grazie a questo contatto che si è avuta notizia dell’incidente.

Raisi era diretto verso la città di Tabriz (sempre in quella zona) di ritorno dall’Azerbaigian, un paese con cui l’Iran confina a nord-ovest, dove era andato per inaugurare una diga col presidente azero Ilham Aliyev. Secondo i media iraniani l’elicottero viaggiava in un convoglio insieme ad altri due, che invece non hanno avuto problemi e sono arrivati regolarmente alla loro destinazione: a bordo di questi c’erano il ministro dell’Energia, Ali Akbar Mehrabian, e quello dei Trasporti, Mehrdad Bazrpash.